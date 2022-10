Les appels se multiplient pour la liberté de l’ex-sénateur philippin après une émeute en prison

MANILLE, Philippines (AP) – Des militants des droits de l’homme ont lancé lundi leur appel à la libération immédiate d’une ancienne sénatrice de l’opposition philippine après qu’elle a été prise en otage lors d’un saccage par trois militants musulmans dans une tentative infructueuse de s’échapper d’une prison à sécurité maximale.

La police a tué trois militants liés au groupe État islamique derrière les violences de dimanche au cours desquelles un policier a été poignardé et l’ancienne sénatrice Leila de Lima brièvement prise en otage. Les militants ont tenté de s’évader de la prison pour détenus de haut niveau au siège de la police nationale dans la métropole de Manille, a indiqué la police.

Le chef de la police nationale, le général Rodolfo Azurin Jr., a reconnu qu’il y avait des failles de sécurité dans le centre de détention et a déclaré que son commandant avait été démis de ses fonctions dans le cadre d’une enquête.

Amnesty International et Human Rights Watch ont exprimé séparément leur profonde inquiétude face à la violence et à la prise d’otages de Lima. Les groupes demandent sa libération immédiate.

“Le fait qu’elle ait dû endurer cette expérience traumatisante et effrayante en plus d’être détenue arbitrairement depuis plus de cinq ans est le comble de l’indignation, de la négligence et de l’injustice”, a déclaré le directeur philippin d’Amnesty International, Butch Olano.

Environ deux douzaines de partisans ont organisé une manifestation pour de Lima, qui a été amené lundi devant un tribunal de première instance de la métropole de Manille pour une audience, qui a été reportée.

“Nous avons condamné ce qui s’est passé hier”, a déclaré le manifestant Charito del Carmen. “C’est douloureux pour nous car si elle était tuée, qu’adviendrait-il du combat pour la justice que nous menons pour elle ?”

L’un des trois détenus a poignardé un policier qui livrait le petit-déjeuner après l’aube dans un espace ouvert, où les détenus peuvent faire de l’exercice à l’extérieur. Un garde dans une tour de garde a tiré des coups de semonce puis a tiré et tué deux des prisonniers alors qu’ils refusaient de céder, a indiqué la police.

La troisième détenue a couru vers la cellule de de Lima et l’a brièvement retenue en otage, a déclaré Azurin.

De Lima, 63 ans, a déclaré aux enquêteurs que la prise d’otages lui avait attaché les mains et les pieds, lui avait bandé les yeux et pressé une arme pointue contre sa poitrine et avait demandé l’accès à des journalistes et à un avion militaire pour l’emmener dans la province méridionale de Sulu, où le groupe militant musulman Abu Sayyaf est présent depuis longtemps.

L’homme a constamment menacé de la tuer jusqu’à ce qu’il soit abattu par un négociateur de la police, a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

De Lima est détenue depuis 2017 pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été fabriquées par l’ancien président Rodrigo Duterte et ses responsables dans le but de museler sa critique de sa répression meurtrière contre les drogues illégales. Il a fait des milliers de morts, pour la plupart de petits suspects, et déclenché une enquête de la Cour pénale internationale en tant que possible crime contre l’humanité.

Elle a été blanchie dans l’une des trois affaires et au moins deux témoins sont revenus sur leurs allégations à son encontre.

Duterte, qui a insisté sur la culpabilité de de Lima, a démissionné de ses fonctions le 30 juin à la fin de son mandat turbulent de six ans.

Le président nouvellement élu Ferdinand Marcos Jr. s’est entretenu par téléphone avec de Lima, qui était confinée dans un hôpital, et lui a demandé si elle souhaitait être transférée vers un autre site de détention, mais elle a rejeté l’offre, a déclaré Azurin.

Même avant les violences en prison, le Parlement de l’Union européenne, certains législateurs américains et les observateurs des droits de l’homme des Nations Unies ont exigé que de Lima soit libéré immédiatement.

Jim Gomez, Associated Press