Les appels se multiplient pour expulser l’Iran de l’organe de l’ONU dédié à l’égalité et à l’autonomisation des femmes

Les femmes et les filles iraniennes sont à la tête du défi le plus important à l’existence de la République islamique d’Iran au cours de ce siècle, selon des experts chevronnés de l’Iran.

Leur opposition à l’État théocratique et à sa loi islamique radicale exigeant le port du couvre-chef pour les femmes a suscité de vives critiques concernant le rôle de Téhéran au sein de la Commission des Nations unies sur la condition de la femme.

L’organisation de surveillance basée à Genève, UN Watch, a déclaré que le régime clérical iranien avait entamé en mars son “mandat de quatre ans au sein de l’organe suprême des droits des femmes de l’ONU, après avoir été élu l’année dernière avec les voix d’au moins quatre États occidentaux”.

La Commission de la condition de la femme de l’ONU est, selon son énoncé de mission, « le principal organe intergouvernemental mondial exclusivement dédié à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ».

On ne sait toujours pas si les États-Unis mèneront énergiquement une campagne pour évincer l’Iran de la Commission de l’ONU. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de 2022, les États-Unis ont organisé un vote pour expulser la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en raison de ses “violations et abus flagrants et systématiques des droits de l’homme” en Ukraine.

“Quand les démocraties ferment les yeux sur la façon dont les mécanismes de l’ONU comme la Commission de la condition de la femme ont été usurpés par un régime [in Iran] qui se targue d’humilier les filles et les femmes au quotidien, qui tue les filles et les femmes pour avoir montré quelques mèches de cheveux, qui légalise l’inégalité et propage l’idée de subordination des femmes par sa régulation totalitaire de la vie sociale, son système scolaire et ses médias, ceux les démocraties se dénigrent », a déclaré Mariam Memarsadeghi, spécialiste de l’Iran et membre de l’Institut Macdonald-Laurier, à Fox News Digital.

La célèbre police des mœurs iranienne aurait tué Masha Amini, une irano-kurde de 22 ans, le mois dernier, parce qu’elle n’avait pas correctement couvert ses cheveux avec un hijab. La mort d’Amini en garde à vue a déclenché quatre semaines de protestations continues.

La mort d’Amini a touché une corde sensible parmi la jeune population iranienne. Le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique, une organisation terroriste désignée par les États-Unis, a déclaré que l’âge moyen des manifestants arrêtés par le régime était de quinze ans.

“À tout le moins, déplacez-vous pour évincer le régime de la Commission des femmes”, a déclaré Memarsadeghi à propos de l’administration Biden. “Les États-Unis devraient amener les démocraties du monde à imposer un boycott diplomatique au régime d’apartheid des sexes. C’est ce que les prisonniers politiques iraniens appellent courageusement et ce que le peuple iranien mérite alors qu’il se bat pour un avenir de liberté et de dignité, pas seulement pour eux-mêmes mais pour le monde entier”.

Interrogé sur le rôle du régime iranien au sein de la Commission des femmes, un porte-parole du département d’État a renvoyé Fox News Digital au principal porte-parole adjoint du département, Vedant Patel, qui a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait aucune “action à prévoir”.

Il a noté que « l’adhésion de l’Iran à la Commission de l’ONU sur la condition de la femme est, franchement, risible. en est un parfait exemple.

“Et nous avons été clairs en nous joignant à la condamnation mondiale de l’oppression violente des femmes par l’Iran et de la répression violente des manifestations. Comme vous l’avez vu, nous étions l’un des 54 pays qui ont publié une déclaration conjointe au Conseil des droits de l’homme appelant l’Iran à Arrêtez cette répression violente.”

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU António Guterres, a déclaré à Fox News Digital “le secrétaire général n’a aucun rôle dans ces élections”. Il a toutefois noté que “chaque État membre a le devoir de respecter les idéaux qu’ils ont signés dans la Charte des Nations Unies ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ceux qui siègent à ces organes ont une responsabilité supplémentaire”.

“ONU Femmes ne commente pas les décisions des États membres concernant leur représentation à la commission”, a déclaré une porte-parole d’ONU Femmes à Fox News Digital lorsqu’elle a été confrontée au rôle de Téhéran au sein de la Commission de la condition de la femme de l’ONU et à la répression violente de la République islamique contre les femmes. .

“ONU Femmes travaille avec tous les États membres de l’ONU pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La Commission de la condition de la femme est le premier organe intergouvernemental de la communauté mondiale sur les droits des femmes, et tout pays détenant l’un des 45 sièges à la commission est une indication que le pays est disposé à travailler activement dans le cadre du mandat de cet important organe et de son ordre du jour.

“La Commission de la condition de la femme est un organe composé d’États membres. La commission compte 45 membres élus pour un mandat de quatre ans. Comme dans tous les organes des Nations Unies qui comptent moins de membres que les 193 États membres de l’ONU, l’adhésion est répartis équitablement entre les régions géographiques, et les États membres déterminent cette répartition des sièges. Tous les États membres des Nations Unies peuvent participer à la session annuelle de la commission, y compris aux négociations des conclusions concertées.

Manda Zand Ervin, que le président Bush a nommée déléguée américaine à la Commission des Nations unies sur le statut de la femme en 2008, a déclaré à Fox News Digital que la déclaration de la commission était du “verbiage”.

“Le devoir [of the commission] est de protéger les droits humains et non les dictateurs », a déclaré Zand Ervin. « Cette commission a été spécialement créée pour protéger les droits humains des femmes. Mais tout est devenu politique.”

Elle a déclaré que le régime iranien avait utilisé son “argent et son pouvoir” pour acheter les votes des pays du tiers monde afin d’obtenir un siège à la commission.

Zand Ervin a également reproché aux démocraties européennes d’avoir voté pour que le régime iranien fasse partie de la commission.

“Ils (l’Occident) n’auraient pas dû voter pour l’Iran”, a déclaré Zand Irvin. “Pourquoi dissimulent-ils les noms ? Pourquoi voteraient-ils pour ce régime, qui est anti-femmes, pour représenter les femmes iraniennes ? C’est honteux pour l’Europe.”

UN Watch a rapporté que “quatre des 15 démocraties de l’UE et du groupe occidental sur l’ECOSOC, qui comprennent l’Australie, l’Autriche, la Finlande, la France, la Lettonie, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont voté pour Iran. UN Watch a appelé les législateurs à exiger que leurs gouvernements révèlent comment ils ont voté.

Zand Ervin n’a pas mâché ses mots.

“L’ONU est une organisation corrompue”, a-t-elle déclaré. “Le régime les garde [European countries] heureux en achetant leurs produits aux Européens de l’Ouest, en particulier à l’Allemagne. » Elle a souligné qu’il est important de classer la République islamique d’Iran comme un « régime d’apartheid de genre » pour ses lois reléguant les femmes à un statut inférieur.

Zand Ervin a passé les 30 dernières années à travailler pour faire avancer les droits des femmes iraniennes et est l’auteur du livre révolutionnaire “The Ladies’ Secret Society: History of Courageous Women of Iran”.

“Pour nous, il n’est pas surprenant que les femmes se battent parce que tout le monde s’attend à ce que cette révolution soit faite par les femmes. C’est pourquoi le régime diabolise les femmes. Ils ont peur du pouvoir des femmes iraniennes”, a déclaré Zand Ervin.

L’incapacité de l’ONU à tenir des États membres autocratiques comme la République islamique d’Iran responsables de sa prétendue misogynie violente a longtemps été au centre des critiques des experts iraniens.

“La vérité est que l’ONU est devenue un outil entre les mains des régimes les plus brutaux du monde”, a déclaré Memarsadeghi. “C’est devenu tout le contraire de ce qu’Eleanor Roosevelt avait prévu – une institution pour sauvegarder la dignité et la sécurité humaines.

“Élire la République islamique d’Iran pour protéger les droits des femmes, c’est comme faire d’un pyromane le chef des pompiers de la ville”, a déclaré Hillel Neuer, directrice exécutive d’UN Watch, au moment où l’Iran a remporté son siège à la Commission des Nations unies sur la condition de la femme.

“Nous appelons les États-Unis, les États de l’UE et toutes les autres démocraties à mettre fin à leur silence – indépendamment de tout accord nucléaire avec Téhéran – et à déclarer officiellement que c’est absurde, moralement répréhensible et une insulte aux femmes opprimées d’Iran. C’est un jour sombre pour les droits des femmes et pour tous les droits humains », a ajouté Neuer.

Les questions de Fox News envoyées au ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et à sa mission à l’ONU sont restées sans réponse.