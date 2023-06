Les appels se multiplient pour des routes secondaires plus sûres en Colombie-Britannique après des accidents d’autobus sur une route forestière près de Prince George

Un accident de bus qui a envoyé 18 travailleurs d’un camp de pipelines à l’hôpital vendredi près de Prince George, en Colombie-Britannique, a attiré l’attention sur les mauvaises conditions et les problèmes de sécurité persistants sur les routes secondaires non pavées de la province, en particulier celles souvent utilisées par l’industrie et les amateurs de plein air.

L’autobus nolisé transportant 30 travailleurs roulait sur la route de service forestier (FSR) de Firth Lake, à environ une heure de Prince George, lorsque l’incident s’est produit.

Les 18 personnes blessées dans l’accident sont sorties de l’hôpital dimanche, selon Northern Health.

Le camp abrite des travailleurs du pipeline pour Coastal GasLink, qui a déclaré dans un communiqué vendredi qu’il était reconnaissant pour les soins que les travailleurs ont reçus « et que cela n’a pas entraîné d’accident plus grave ».

La cause de l’accident n’est toujours pas claire, selon le porte-parole de la GRC de la Colombie-Britannique, le Sgt. Chris Manseau. Mais il a noté que la pluie matinale sur la route de gravier vendredi avait rendu les conditions « assez mauvaises ».

« Je sais qu’il a plu pendant un certain temps avant [the incident] », a déclaré Manseau. « Nous allons donc examiner cela, pour voir si les conditions routières ont causé ou ont contribué à cet accident. »

Ce n’est pas le premier accident sur l’une des plus de 620 000 kilomètres de routes de ressources de la province. En 2019, un autobus s’est écrasé sur une route non pavée près de Bamfield, en Colombie-Britannique, tuant deux étudiants de l’Université de Victoria.

Cela a déclenché une enquête du vérificateur général de la Colombie-Britannique si le ministère des Forêts, des Terres et des Ressources de la province entretenait adéquatement ses routes de service forestier.

Autoroute 97 au nord de Prince George vers Mackenzie, C.-B. (Andrew Kurjata/CBC)

« Nous avons constaté que le ministère n’avait pas effectué d’entretien et de réparations critiques sur les routes, les ponts et les principaux ponceaux », a déclaré Michael Pickup dans une déclaration de 2021, concluant que la Colombie-Britannique « ne gérait pas les risques pour la sécurité et l’environnement sur les FSR conformément à ses politiques ». Il a appelé la Colombie-Britannique à investir davantage dans les inspections et l’entretien à l’époque.

Et les conducteurs de la Colombie-Britannique dépendent souvent de ces routes plus dangereuses lorsque des catastrophes climatiques ou des incendies de forêt bloquent les principales autoroutes, y compris la fermeture en cours de l’autoroute 4 sur l’île de Vancouver.

Alors que les enquêteurs reconstituent ce qui n’a pas fonctionné dans l’accident de vendredi, un expert en sécurité routière secondaire a déclaré qu’il y avait beaucoup plus de dangers sur les routes de ressources que sur les autoroutes pavées.

« Un autre niveau de danger »

« En conduisant sur une route de service forestier ou une route de ressources, vous ne savez jamais vraiment ce qui vous attend à moins de connaître cette route », Christopher Walker, propriétaire et président de Formation terrestre Canada, a déclaré aux nouvelles de CBC. « Donc, c’est juste un autre niveau de danger. »

Son entreprise offre des cours professionnels de sécurité hors route pour les nombreuses routes de services forestiers et de ressources non pavées de la Colombie-Britannique. Ses étudiants comprennent des membres des industries pétrolière et gazière, minière et forestière, ainsi que des amateurs de loisirs.

« La plupart de ces routes n’ont pas de barrières sur le côté », a-t-il déclaré. « Le niveau de visibilité de votre conduite sur la route pour voir les autres véhicules venir vers vous est bien moindre par rapport à une autoroute normale… Il y a moins de traction sur ces routes [and] les coins sont plus serrés. »

Dans la région de Prince George où l’accident de vendredi s’est produit, par exemple, Walker a déclaré que « ces routes deviennent vraiment, vraiment molles et vraiment, vraiment boueuses » au printemps et à l’automne. Il a également déclaré qu’il existe également des dangers présentés par « les gros dénivelés, moins de traction, la faune, les fossés escarpés, les collines escarpées et le manque de signalisation ».

Alors que les routes comme Firth Lake FSR ont été construites à l’origine pour l’industrie forestière, un nombre croissant de secteurs les parcourent maintenant soit pour accéder à des projets, soit pour déplacer du personnel et de l’équipement.

Chaque industrie entretiendra les routes qu’elle parcourt dans les conditions nécessaires à son type particulier de véhicules et d’utilisations, mais pas nécessairement à tous les types de conducteurs ou de véhicules, a déclaré Walker. Et les gros véhicules de l’industrie ont tendance à être plus lourds et à prendre plus de temps et de distance pour s’arrêter, a-t-il noté.

Un accident d’autobus en Colombie-Britannique tue 2 étudiants de l’UVic Deux étudiants sont morts sur les lieux et 17 autres ont été transportés à l’hôpital dans des conditions variables. Le bus était en route vers un centre de recherche marine vendredi soir.

Dans une publication sur Facebook vendredi, Horizon North, la société sous-traitée par Coastal GasLink pour exploiter le camp de travail, a déclaré que le bus conduisait les employés de la société de Prince George au chantier.

« Nous menons une enquête complète pour déterminer la cause de l’incident », a écrit vendredi la société dans un message sur sa page Facebook. « Notre priorité immédiate est la sécurité et le bien-être de nos employés et veiller à ce qu’ils reçoivent les soins médicaux et le soutien dont ils ont besoin. »

Le syndicat représentant les travailleurs de l’exploitation pétrolière et gazière impliquée dans l’incident, UNITE HERE 40, n’était pas disponible pour commenter ce week-end, mais a déclaré qu’il parlait avec les travailleurs du site et prévoyait de publier une déclaration lundi.

L’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique a demandé aux gens d’éviter de se présenter à ses urgences vendredi matin après avoir déclaré un code orange en raison d’un accident d’autobus impliquant une trentaine de personnes. (Andrew Kurjata/CBC)

Mais Walker a déclaré que les problèmes d’amélioration de la sécurité des routes de l’arrière-pays de la Colombie-Britannique n’affectent pas seulement ceux de l’industrie. Une meilleure signalisation, une meilleure formation des conducteurs et des mesures de sécurité profiteraient à de nombreux chasseurs, campeurs et autres automobilistes récréatifs.

« Les gens utilisent davantage ces routes », a-t-il déclaré. « Depuis la pandémie … je pense que nous constatons une augmentation du groupe d’utilisateurs. »

Une façon d’améliorer la sécurité consiste pour les utilisateurs à se renseigner sur les dangers de ces itinéraires, et Walker a encouragé les gens à consulter le Conseil de la sécurité forestière de la Colombie-Britannique des conseils, apprenez à utiliser le système de radiocommunications de la province lorsque vous conduisez des routes de ressources ou suivez un cours de formation pour les automobilistes sur les routes secondaires.