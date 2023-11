Les appels se multiplient en faveur d’un cessez-le-feu ou d’une pause humanitaire entre Israël et le Hamas : NPR

basculer la légende Stefani Reynolds/AFP via Getty Images

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son deuxième mois et que le nombre de morts à Gaza augmente, les appels à un cessez-le-feu lancés par les groupes humanitaires se multiplient – ​​même s’ils ne semblent pas faire bouger les dirigeants d’Israël ou son principal allié, le Hamas. NOUS

Israël continue de frapper Gaza depuis les airs et au sol, cherchant à chasser le Hamas du pouvoir en réponse à son attaque du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle des militants ont tué quelque 1 400 personnes et en ont pris environ 240 en otages.

Plus de 10 000 personnes – pour la plupart des femmes et des enfants – sont mortes à Gaza au cours des quatre semaines qui ont suivi, a rapporté lundi le ministère de la Santé de Gaza.

Le même jour, les chefs de 18 agences des Nations Unies ont publié un rare déclaration commune réitérant leurs appels à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu’à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages civils.

“Assez, c’est assez. Cela doit cesser maintenant”, ont écrit les signataires, parmi lesquels figurent les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé, de l’UNICEF et du Haut Commissariat pour les réfugiés.

D’autres militants et dirigeants mondiaux ont lancé des appels similaires – et de plus en plus forts – ces derniers jours.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Washington ce week-end pour exiger un cessez-le-feu dans le cadre de l’une des plus grandes manifestations pro-palestiniennes du pays depuis le début du conflit. D’autres ont eu lieu dans La ville de New York, crême Philadelphia, San Francisco — ainsi que les villes au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique latine.

Le pape François a renouvelé son appel à un cessez-le-feu ce week-end. dire dans un discours au Vatican que “je vous implore d’arrêter, au nom de Dieu”. Beaucoup nations arabes veulent également un cessez-le-feu immédiat, ce qui des responsables jordaniens et égyptiens » l’ont réitéré après leur rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken samedi.

Aux États-Unis, plusieurs démocrates progressistes de la Chambre a présenté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, qu’une douzaine de législateurs ont signé depuis la mi-octobre. Le sénateur Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, est devenu le premier sénateur à en demander une la semaine dernière, soulignant que cela ne devrait avoir lieu qu’après la libération de tous les otages.

Quatre des otages – dont deux Américains – ont été libérés jusqu’à présent, et le Hamas affirme que des dizaines de personnes sont mortes dans les frappes aériennes israéliennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté à plusieurs reprises les appels à un cessez-le-feu. Il a réitéré dans un discours télévisé vendredi cela ne peut pas se produire sans le retour des otages.

“Cela devrait être complètement supprimé du lexique”, a-t-il déclaré. “Nous disons cela à nos amis et à nos ennemis. Nous continuerons simplement jusqu’à les vaincre. Nous n’avons pas d’alternative.”

Cependant, l’administration Biden milite de plus en plus en faveur d’une pause humanitaire.

Le Les Nations Unies définissent une pause humanitaire comme une « cessation temporaire des hostilités à des fins purement humanitaires… généralement pour une période définie et une zone géographique spécifique où les activités humanitaires doivent être menées ».



Bashar Taleb/AFP via Getty Images

Un cessez-le-feu signifie la fin des combats

L’ONU définit un cessez-le-feu comme « une suspension des combats convenue par les parties à un conflit, généralement dans le cadre d’un processus politique… Son objectif est généralement de permettre aux parties d’engager un dialogue, y compris la possibilité de parvenir à un accord ». règlement politique permanent. »

Israël est opposé à un cessez-le-feu parce qu’il n’a pas atteint son objectif déclaré de démanteler le Hamas, a déclaré Ivo Daalder, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN, à l’édition du matin de NPR, ajoutant que le gouvernement israélien insiste sur le fait qu’il « utilise la force de manière proportionnée ». conçu pour cibler uniquement ceux qui sont des combattants directs dans le combat. »

Mais ce n’est pas ce que voit le reste du monde, dit Daalder.

Il affirme que l’augmentation du nombre de morts civiles à Gaza est à l’origine des appels croissants à un cessez-le-feu – ainsi que des pressions de l’administration Biden pour dire à Israël que « vous devez vraiment trouver un moyen de permettre à la guerre d’être menée de manière plus discriminatoire ». cela n’affecte pas nécessairement tous ces civils. »

Les États-Unis ont publiquement soutenu le droit d’Israël à se défendre et se sont également opposés à un cessez-le-feu. avec Blinken disant celui-ci permettrait au Hamas de « se regrouper et de répéter ce qu’il a fait le 7 octobre ».

Mais alors que le nombre de morts augmente et que les protestations nationales se multiplient, l’administration Biden semble chercher un terrain d’entente.

Après avoir rencontré Netanyahu et son cabinet de guerre à Tel Aviv, Blinken a déclaré aux journalistes : « Nous avons fourni à Israël des conseils que seuls les meilleurs amis du monde peuvent offrir sur la façon de minimiser les morts civiles tout en atteignant ses objectifs de trouver et d’achever les terroristes du Hamas et leur infrastructure de violence. “.

Ces derniers jours, de hauts responsables américains ont demandé au gouvernement israélien de suspendre ses opérations dans certaines zones de Gaza afin de faciliter la libération des otages et l’acheminement de l’aide.

Un peu plus 450 camions humanitaires étaient entrés à Gaza depuis la réouverture du poste frontière de Rafah le 21 octobre, a déclaré dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Le nombre quotidien de camions confirmés traversant le pays est inférieur de 19 % à ce qu’il était avant le conflit actuel.

Une pause humanitaire signifie une fenêtre pour l’aide



Mahmoud Khaled/Getty Images

Une pause signifierait l’arrêt des opérations militaires dans une zone spécifique pendant une durée déterminée, contrairement à un cessez-le-feu plus large.

“L’un est temporaire et conçu pour réaliser quelque chose qui se passe sur le terrain”, explique Daalder. “L’autre est conçu pour être permanent et mettre fin à la phase militaire du conflit.”

Le président Biden lui-même a montré son soutien à l’idée, déclarant à ses partisans lors d’un discours de campagne mercredi que “je pense que nous avons besoin d’une pause”.

Il a aussi dit Netanyahu avait accepté une telle pause afin de faciliter la libération des deux otages américains de Gaza le 20 octobre.

Blinken a insisté pour davantage de pauses lors de sa visite à Tel Aviv à la fin de la semaine dernière, mais ne semble pas avoir convaincu Netanyahu.

Le Premier ministre israélien a déclaré dans son discours télévisé que il l’avait dit à Blinken: “Nous poursuivons de plein fouet, et qu’Israël refuse un cessez-le-feu temporaire qui n’inclut pas le retour des otages.”

Blinken a déclaré dimanche aux journalistes qu’Israël avait soulevé des « questions importantes » sur la manière dont les pauses humanitaires fonctionneraient, et que les États-Unis s’efforcent d’y répondre.

Il dit lundi que les deux pays sont engagés « sur les aspects pratiques particuliers » des pauses humanitaires, et ont qualifié ces efforts – à la fois pour progresser sur la question des otages et pour augmenter l’aide à Gaza – de travail en cours.

“Nous avons engagé les Israéliens sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser les pertes civiles”, a déclaré Blinken. “Nous travaillons (…) de manière très agressive pour acheminer davantage d’aide humanitaire à Gaza. Et nous avons des moyens très concrets d’y parvenir, et je pense que vous verrez dans les jours à venir que cette aide peut s’étendre de manière significative afin que davantage de personnes puissent y parvenir”. pénètre dans…