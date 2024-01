Les appels pour surdose d’Ozempic et de Wegovy ont augmenté, disent les experts – ce qu’il faut savoir sur les doses dangereuses

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Comme la popularité du sémaglutide perte de poids Les médicaments continuent de croître, tout comme le taux de surdoses potentiellement dangereuses, préviennent les experts.

Surdoses signalées de produits de sémaglutide comme Ozempic et Wegovy ont plus que doublé entre 2022 et 2023, selon les centres antipoison américains de Virginie.

“Les centres antipoison américains ont documenté 3 316 expositions à des produits contenant du sémaglutide jusqu’au 31 décembre 2023, soit plus de deux fois le nombre de cas signalés en 2022”, a déclaré le Dr Kait Brown, directrice clinique des centres antipoison américains, à Fox News Digital via e-mail.

OZEMPIC ET WEGOVY POURRAIENT ENTRAÎNER UNE PERTE MUSCULAIRE, DISENT LES EXPERTS, MAIS LA PRÉVENTION EST POSSIBLE

“Ces cas incluent des expositions au sémaglutide sur ordonnance, au sémaglutide composé et au sémaglutide contrefait”, a-t-il déclaré.

“La plupart de ces cas sont associés à des erreurs thérapeutiques accidentelles chez l’adulte.”

Quelle est la cause des overdoses ?

Les médicaments à base de sémaglutide sont destinés à être administrés à faible dose et à être augmentés lentement sur une période de quatre semaines, selon le Dr Seth Kipnis, directeur de chirurgie bariatrique et robotique au centre médical universitaire Hackensack Meridian Jersey Shore à Neptune, New Jersey.

“Si les gens passent directement à la dose élevée, ils auront davantage d’effets secondaires négatifs initiaux”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Les centres antipoison américains ont documenté 3 316 expositions à des produits contenant du sémaglutide jusqu’au 31 décembre 2023, soit plus de deux fois le nombre de cas signalés en 2022.

Dans certains cas, les personnes qui font une surdose peuvent obtenir le médicament d’une source autre qu’un médecin local ou prendre le médicament prescrit par quelqu’un d’autre, a noté le médecin.

Les personnes ayant une prescription de sémaglutide doivent suivre les instructions du fabricant et du médecin prescripteur, a conseillé Kipnis.

“La dose est hebdomadaire”, a-t-il déclaré. “Si c’est pris quotidiennement, c’est trop.”

Le Dr Maryann Amirshahi, codirectrice médicale du National Capital Poison Center à Washington, DC, a confirmé qu’il y avait eu une forte augmentation globale du nombre de cas. surdoses de sémaglutide signalé aux centres antipoison à l’échelle nationale.

“De plus, j’ai remarqué une augmentation similaire dans mon centre individuel”, a déclaré à Fox News Digital Amirshahi, qui est également professeur de médecine d’urgence à la faculté de médecine de l’université de Georgetown.

Le médecin attribue cette augmentation à plusieurs facteurs, notamment à la « forte augmentation » des prescriptions de sémaglutide.

LES MÉDICAMENTS DE PERTE DE POIDS OZEMPIC ET WEGOVY POURRAIENT AIDER À RÉDUIRE LES SYMPTÔMES DES TROUBLES CONSOMMÉS PAR L’ALCOOL, SUGGÈRE UNE ÉTUDE

« Deuxièmement, il est disponible sous plusieurs formes différentes, ce qui peut prêter à confusion », a noté Amirshahi.

“Ozempic est un stylo à cadran à doses multiples, tandis que Wegovy est un stylo à dose unique.”

Une autre source de confusion est que de nombreuses personnes utilisent des produits composés.

“Les versions composées présentent leurs propres risques uniques en matière de surdosage potentiel, en particulier lorsqu’elles sont distribuées dans des flacons multidoses”, a noté Alyssa Billingsley, PharmD, directrice du contenu pharmaceutique chez GoodRx, basée dans le Missouri.

“Ces injections sont souvent distribuées dans des flacons, il y a donc un plus grand risque d’erreurs de dosage puisque vous mesurez votre dose spécifique avec une seringue”, a-t-elle prévenu.

“Dans certains cas, le flacon peut contenir jusqu’à 10 fois plus de sémaglutide qu’un stylo injecteur à usage unique.”

Signes et symptômes d’avertissement

Les symptômes de surdosage les plus fréquemment rapportés comprennent les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, les étourdissements et la diarrhée, a noté Brown.

“Certaines personnes ont signalé une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), qui peut mettre leur vie en danger”, a-t-elle déclaré.

Les symptômes d’une hypoglycémie comprennent la confusion, les tremblements, les étourdissements et les palpitations, selon Amirshahi.

“Le sémaglutide ralentit la vidange de l’estomac, ce qui peut entraîner des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales”, a-t-elle expliqué.

Dans certains cas, l’estomac devient presque paralysé, une condition appelée gastroparésie, qui peut entraîner une déshydratation, des électrolytes anormaux et des lésions rénales, a expliqué Amirshahi.

OZEMPIC ET D’AUTRES MÉDICAMENTS POUR PERTE DE POIDS PEUVENT RENFORCER LES RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN, DISENT LES EXPERTS : L’OBJECTIF DE SANTÉ « BOOST »

Un autre effet potentiel d’un surdosage en sémaglutide est l’inflammation du pancréas.

“Les symptômes de la pancréatite sont très similaires et peuvent inclure des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et une déshydratation”, a noté Amirshahi.

Ces signes et symptômes peuvent également survenir chez les patients prenant des doses normales de médicament ainsi qu’en cas de surdose, a-t-elle ajouté.

Bien que toute surdose de médicament puisse être grave, les experts ont noté que la prise excessive de sémaglutide est rarement mortelle.

“Le sémaglutide est généralement bien toléré en cas de surdosage par rapport aux autres médicaments contre le diabète “, a déclaré Amirshahi.

“Tout est possible lorsqu’un médicament approuvé par la FDA est pris de manière inappropriée.”

Cependant, pour les personnes qui développent une gastroparésie ou une pancréatite, les complications potentielles peuvent inclure une déshydratation et des lésions rénales.

“Bien que l’hypoglycémie soit rare en cas de surdosage en sémaglutide, si elle n’est pas détectée et traitée tôt, elle peut entraîner des convulsions”, a ajouté Amirshahi.

Kipnis a noté qu’en termes d’effets indésirables, “tout est possible lorsqu’un médicament approuvé par la FDA est pris de manière inappropriée”.

Que faire en cas de surdose

Toute personne prenant du sémaglutide prescrit devrait avoir un médecin de premier recours ou un prestataire médical pour fournir un suivi étroit, en particulier au cours des premières semaines, à mesure que la dose augmente, a conseillé Kipnis.

Bien qu’il n’existe pas d’antidote spécifique en cas de surdosage de sémaglutide, la principale solution consiste à traiter les symptômes abdominaux avec des médicaments contre la nausée et la douleur, à corriger les électrolytes et à donner des liquides pour la déshydratation, a déclaré Amirshahi.

“Nous traitons également l’hypoglycémie en administrant du glucose ou du dextrose”, a-t-elle expliqué. “Les soins sont vraiment d’un grand secours jusqu’à ce que les effets du médicament disparaissent.”

Dans certains cas, il peut être possible de gérer les symptômes à domicile après avoir consulté un professionnel de santé mais d’autres situations peuvent nécessiter des soins médicaux immédiats, a noté Billingsley.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

“Par exemple, des vomissements sévères peuvent entraîner une déshydratation grave et des déséquilibres électrolytiques, qui peuvent être dangereux s’ils ne sont pas traités”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Les cas graves d’hypoglycémie peuvent également mettre la vie en danger.”

Pour éviter une surdose, Billingsley a déclaré qu’il fallait s’assurer que vous vous sentiez à l’aise et en confiance en utilisant le stylo injecteur et en sélectionnant votre dose spécifique.

“Comprenez à quelle fréquence vous devez injecter votre dose et envisagez d’utiliser des alarmes, des applications de rappel de médicaments ou d’autres outils pour vous aider à rester sur la bonne voie”, a-t-elle recommandé. “Votre pharmacien peut être une ressource utile si vous avez des questions.”

Pour une assistance d’urgence, appelez Poison Help au 1.800.222.1222 pour parler avec un expert en poison ou visitez PoisonHelp.org pour obtenir de l’aide et des ressources.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Contacté par Fox News Digital concernant le potentiel de surdoses, Novo Nordisk, fabricant d’Ozempic et Wegovy, a fourni une déclaration.

” Novo Nordisk est la seule société aux États-Unis à proposer des produits contenant du sémaglutide approuvés par la FDA, identifiés sous les noms commerciaux Wegovy, Ozempic et RYBELSUS, et ne doivent être prescrits qu’après une étroite consultation entre un prestataire de soins de santé et un patient et ne doivent être prescrits qu’après une consultation approfondie. pris sous la supervision d’un prestataire de soins de santé”, a indiqué la société.

Il ajoute : « Novo Nordisk garantit la sécurité et l’efficacité de nos médicaments à base de sémaglutide approuvés par la FDA lorsqu’ils sont utilisés comme indiqué et lorsqu’ils sont pris sous les soins d’un professionnel de la santé agréé. »