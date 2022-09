Les appels du VAR pour interdire les buts pour West Ham et Newcastle étaient faux

En raison d’appels d’arbitrage controversés lors de la sixième semaine de match, la Premier League a demandé au Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) en Angleterre de réévaluer les décisions prises lors des revues VAR en jeu qui ont eu lieu samedi.

Les deux matches en question impliquent West Ham United et Newcastle United. Les deux clubs ont marqué des buts qui ont été refusés après une intervention VAR. Les arbitres du match ont autorisé le but initial, pour inverser l’appel après un examen vidéo.

Selon un reportage dimancheil est entendu que PGMOL a effectivement accepté que les interventions du VAR pour interdire les objectifs de West Ham et de Newcastle étaient erronées.

Décision inacceptable prise contre West Ham United

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a contrôlé son tempérament lors de l’inversion controversée du but de Maxwel Cornet. Le manager des Hammers a eu un engagement d’après-match avec l’arbitre. L’appel “scandaleux” a indigné les fans, y compris les experts, qui pensaient que le gardien Edouard Mendy risquait son corps au milieu d’un arrêt glissant, obstruant la voie de Jarrod Bowen de West Ham, qui n’avait d’autre choix que d’entrer en collision avec Mendy. En fin de compte, Bowen a coupé par inadvertance le torse du gardien de but.

Le différend VAR est ici un sujet de débat. Si le corps de Mendy n’avait pas été coupé par Bowen, le gardien aurait pu se lever, empêchant le tir de Cornet sur un but ouvert. Cependant, la rediffusion à mon avis montre que Mendy fait une erreur, risquant son corps au milieu d’un jeu dangereux qui a provoqué l’inévitable contact de Bowen.

Newcastle a également raté en raison d’une décision du VAR

Lors du match de Newcastle contre Crystal Palace, le but contre son camp de l’arrière de Crystal Palace Tyrick Mitchell a été exclu pour ce que VAR a déterminé comme une faute commise par le demi-arrière de Newcastle Joe Willock sur Vicente Guaita, le gardien de but de Crystal Palace. Le match nul sans but a suscité la controverse, amenant la Premier League à remettre en question les stratégies VAR avant la septième journée.

Enfin, lors du match Manchester United contre Arsenal le 4 septembre, VAR a empêché un autre but. Un push and shove au milieu de terrain sur Christian Eriksen a conduit à un but de Martinelli qui a été annulé en raison de la faute qui a fait tomber l’ailier danois sur le terrain.

Alors que la Premier League anglaise se dirige vers la septième journée, ces appels spécifiques restent préoccupants, plus que le système d’arbitrage VAR global.

Crédit photo : ActionPlus