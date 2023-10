Les appels du chef de la police d’Irmo menaçant d’être arrêté sont une arnaque, préviennent les forces de l’ordre

Les habitants d’Irmo ont été visé par une arnaque qui balaie le pays, selon le département de police d’Irmo.

Plusieurs citoyens ont déclaré avoir reçu des appels désastreux de la part d’une personne prétendant être le chef de la police d’Irmo, Eric Dale, les avertissant qu’ils avaient un mandat d’arrêt pour manquement à leurs fonctions de juré fédéral. L’appelant a dit aux citoyens qu’ils pouvaient simplement envoyer de l’argent pour faire disparaître l’argent.

« Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les mandats, les amis. Ce n’est pas ainsi que tout cela fonctionne », a prévenu la police d’Irmo. « Un policier d’Irmo ne vous appellera JAMAIS pour vous demander de l’argent pour vous éviter la prison. Si vous recevez un appel téléphonique comme celui-ci, raccrochez immédiatement et contactez les forces de l’ordre locales.

La Commission fédérale du commerce a averti que le but de ce type d’appels frauduleux est soit d’intimider les victimes pour qu’elles effectuent des paiements, soit d’extraire des informations personnelles pouvant être utilisées pour un vol d’identité.

« Ils pourraient dire que vous serez arrêté, condamné à une amende ou expulsé si vous ne payez pas immédiatement vos impôts ou toute autre dette », selon les informations publiées sur le site Internet de la FTC. « Le but est de vous inciter à payer. Mais les véritables forces de l’ordre et les agences fédérales ne vous appelleront pas et ne vous menaceront pas.

Les soi-disant « escroqueries par imposteur », dans lesquelles l’escroc prétend être un membre des forces de l’ordre ou une entreprise légitime, ont été la première fraude signalée en 2022, selon la FTC. Les signes révélateurs d’une escroquerie par imposteur incluent le fait que l’appelant crée une grande urgence pour le paiement, par exemple en menaçant d’arrêter la victime ou en disant qu’une récompense pourrait expirer. Les fraudeurs exigeront souvent le paiement via des méthodes non conventionnelles, par exemple des cartes cadeaux, des virements électroniques ou des cryptomonnaies.

NPR a rapporté que 2,6 milliards de dollars ont été perdus à cause des seules escroqueries par imposteur en 2022. La plupart des appels sont passés par des escrocs à l’étranger qui utilisent des techniques sophistiquées pour donner l’impression que les appels proviennent de numéros légitimes des forces de l’ordre, selon NPR.

« Les fraudeurs utilisent de nombreuses tactiques pour paraître crédibles. Ils fournissent parfois des informations telles que des numéros de badge, les noms des véritables responsables de l’application des lois et des juges fédéraux, ainsi que les adresses des palais de justice. a prévenu le US Marshal’s Service.

Les appels de la semaine dernière ne sont pas les premiers faux appels des forces de l’ordre à frapper la région d’Irmo.

En juillet, le service de police d’Irmo a averti dans une autre publication sur Facebook que des escrocs se faisant passer pour des agents des forces de l’ordre disaient aux résidents qu’ils avaient manqué une date d’audience ou qu’ils avaient un mandat d’arrêt non exécuté. Les escrocs faisaient ensuite pression sur les résidents pour qu’ils effectuent des paiements via Cash App, Venmo ou iTunes Gift Cards afin de résoudre les problèmes juridiques fictifs.

Ce type d’escroquerie peut également être constaté partout en Caroline du Sud. En juillet, le service de police de Mount Pleasant a signalé qu’un citoyen leur avait dit qu’un escroc l’avait appelée et lui avait dit qu’il y avait un mandat d’arrêt contre elle parce que quelqu’un utilisait son nom pour blanchir de l’argent.

Toute personne pensant avoir été victime d’une escroquerie par imposteur est priée de contacter l’organisme local chargé de l’application de la loi et signaler l’arnaque à la FTC.

« Ces escrocs font de leur mieux, alors assurons-nous qu’ils finissent par se retrouver ruinés. Dites à un ami d’en parler à un ami et restez en sécurité, Irmo », a conseillé le service de police d’Irmo.