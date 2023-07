Les appels des SMU atteignent un record alors que l’Alberta étudie la «dope tranquillisante», mais reste attachée aux soins axés sur le rétablissement

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré jeudi que son gouvernement pesait ses options en ce qui concerne sa réponse à l’ajout de tranquillisants pour animaux aux opioïdes et au nombre élevé de décès par surdose.

« J’ai, évidemment, une équipe qui travaille là-dessus, dirigée par [Minister of Mental Health and Addiction] Dan Williams, pour voir s’il y a quelque chose de plus que nous pouvons faire d’un point de vue thérapeutique, pour examiner cette nouvelle combinaison particulière », a déclaré Smith.

« C’est la réponse que nous avons. Nous ne pensons pas qu’il existe un approvisionnement sûr en opioïdes. »

Les commentaires du premier ministre sont intervenus à la suite de nouveaux chiffres publiés par le biais du système de surveillance de la consommation de substances mercredi.

Au cours de la semaine du 26 juin, les appels des SMU de l’Alberta pour des incidents liés aux opioïdes ont totalisé 339 – le nombre le plus élevé depuis que la province a commencé à suivre les données.

Le précédent record avait été établi la semaine précédente, avec 277 appels.

Cela entraîne des défis pour ceux qui travaillent dans la rue avec des personnes toxicomanes, y compris pour la Streets Alive Mission, une organisation à but non lucratif basée à Lethbridge.

« [The EMS response rate] n’est pas du tout une surprise », a déclaré Cameron Kissick, directeur des opérations de Streets Alive.

« Ça n’a jamais été aussi mauvais. Mais ça a augmenté… ça s’est progressivement aggravé. »

La xylazine, souvent appelée « dope tranquillisant », a fait son apparition dans l’approvisionnement en médicaments des juridictions nord-américaines au cours des derniers mois.

Ceux qui entrent en contact avec la xylazine peuvent tomber dans des états d’évanouissement et développer des plaies atroces qui, dans de rares cas, peuvent nécessiter une amputation. Les effets de la xylazine ne sont pas réversibles par la naloxone, le médicament d’inversion de surdosage qui sauve des vies.

« [The xylazine] est à peu près dans tout. Je pense que nous avons vu très peu de cas où… le fentanyl ne contient pas de xylazine », a déclaré Kissick.

« Je ne peux pas parler pour d’autres agences ou Lethbridge dans son ensemble, mais nous sommes régulièrement [seeing overdoses] quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. »

Record de décès par overdose

Les décès par empoisonnement en Alberta en avril dus aux opioïdes ont atteint 179, le nombre le plus élevé depuis que la province a commencé à recueillir des données il y a sept ans, selon la province. système de surveillance de la consommation de substances.

Le ministre albertain de la Santé mentale et des Dépendances a pris la parole jeudi lors de l’annonce provinciale axée sur un protocole d’entente signé avec la Nation Siksika pour le développement d’une nouvelle communauté de rétablissement de 75 lits. Williams a déclaré que les prochaines étapes étaient à l’étude, en particulier d’un point de vue thérapeutique.

« Dans une perspective à long terme, nous devons mettre en place ces centres de récupération et les faire fonctionner. Nous devons poursuivre une réponse de récupération. Le modèle albertain n’essaie pas de se cacher de cela. [increase] de ceux qui sont dépendants », a déclaré Williams.

« Nous savons que lorsque quelqu’un est accro aux opioïdes, il y a deux fins de partie – tragiquement, il y a une possibilité d’intervention d’urgence et, espérons-le, une surdose qui se traduit par une vie sauvée, ou il y a un rétablissement. Ce sont les deux seules voies de sortie. »

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances Dan Williams est photographié lors d’un événement de presse jeudi annonçant la construction d’une communauté de rétablissement dans la nation Siksika. La construction devrait commencer en 2024. (Radio-Canada)

Elaine Hyshka, professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’innovation des systèmes de santé à l’École de santé publique de l’Université de l’Alberta, a déclaré que les chiffres récents du SMU sont alarmants. Elle a dit que ses collègues qui travaillent dans les services de première ligne ont l’impression de « se noyer ».

« Je pense qu’il est extrêmement injuste de décharger ces réponses d’urgence qui sauvent des vies, où dans certains cas, en un quart de travail, quelqu’un répond à cinq ou six surdoses dans une communauté, dans une salle de bain, dans une ruelle. Ce n’est pas une solution durable , » dit-elle.

« Les gens qui luttent méritent aussi mieux que ça. »

Le problème qui émerge actuellement dans les rues signifie que ces personnes ne peuvent pas attendre des années avant que les solutions de récupération promises soient élaborées, a déclaré Hyshka.

« Nous avons besoin d’une réponse d’urgence qui inclut la réduction des méfaits maintenant. Je ne sais tout simplement pas comment dire cela plus clairement », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas de la récupération ou de la réduction des méfaits. C’est les deux. »

