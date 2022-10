Les appels des lignes de front révèlent un effondrement du moral dans l’armée russe (rapport)

Alors que le président russe Vladimir Poutine dirige des centaines de milliers de soldats supplémentaires vers les lignes de front, un nouveau rapport publié mardi a montré que le moral dans les rangs de Moscou reste bas.

Dans une série d’appels téléphoniques obtenus par le New York Times, des soldats ont détaillé les atrocités, les vols et un sentiment général de mépris pour les hauts gradés russes, dont le président Vladimir Poutine.

“Poutine est un imbécile. Il veut que nous prenions Kyiv. Mais nous n’y pouvons rien”, a déclaré un soldat lors d’un appel intercepté par les autorités ukrainiennes et vérifié par le Times.

L’appel a apparemment été enregistré au début de la guerre avant que Poutine ne réussisse à prendre la capitale et à regrouper ses troupes pour se concentrer sur l’est de l’Ukraine.

Des dizaines d’appels ont été enregistrés et partagés où les soldats discutaient largement avec leurs mères, épouses et petites amies d’un désir intense de quitter l’armée russe.

“Ils nous ont donné l’ordre de tuer tous ceux que nous voyons”, aurait déclaré un homme du nom de Sergey à sa petite amie. “Tuez tous les civils qui passent et traînez-les dans la forêt. Je suis déjà devenu un meurtrier”.

“Je ne veux plus tuer de gens, surtout ceux que je devrai regarder dans les yeux”, a-t-il ajouté.

Des informations faisant état de violations flagrantes des droits humains, notamment de chambres de torture, de charniers et d’exécutions civiles, ont fait surface depuis le début de la guerre il y a sept mois.

Alors que de nombreux appels semblaient montrer des remords et un sentiment de piégeage, d’autres détaillaient les choses qu’ils avaient volées, dans certains cas pour leur survie, y compris de la nourriture et des fournitures médicales, tandis que d’autres collectaient des “trophées” et volaient des téléviseurs pour les ramener à la maison.

D’autres ont discuté de l’effondrement complet de la communication et du leadership qui a conduit à un nombre immense de morts russes.

Au cours d’une conversation, un soldat nommé Yevgeniy a dit à son partenaire: “Il ne reste plus personne de mon régiment de Kostroma.”

“Il y avait 400 parachutistes. Et seuls 38 d’entre eux ont survécu”, a déclaré un autre nommé Sergey à sa mère. “Nos commandants ont envoyé des soldats à l’abattoir.”

On ne sait pas exactement combien de soldats russes ont été tués dans les combats depuis le début de la guerre, bien que selon le ministère ukrainien de la Défense, plus de 60 000 soldats russes soient morts.

Lors de sa dernière avancée radicale à travers Kharkiv, Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a déclaré que le nombre de pertes subies par la Russie a surpris même Kyiv, puisque “9 à 10” soldats russes ont été tués pour chaque soldat ukrainien tombé.

L’experte russe et ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency, Rebekah Koffler, a déclaré à Fox News Digital que le manque de moral touche probablement toutes les facettes de la société russe.

“Les forces russes sont extrêmement démoralisées. Le Pentagone a estimé que 80 000 soldats russes sont déjà blessés ou tués”, a-t-elle expliqué. “Le récent ordre de mobilisation de Poutine a déclenché [a] exode massif des hommes russes hors du pays.

“Nous pouvons nous attendre à ce que le reste de la société russe – hommes en âge de servir, mères, épouses – tombe dans le désespoir et qu’il n’y ait pas de fin en vue à cette guerre”, a-t-elle ajouté.

Koffler a expliqué que même si Poutine et ses commandants comprennent probablement qu’ils ont perdu la guerre conventionnelle, leur soif de domination sur l’Ukraine n’a pas diminué.

“Réalisant l’infériorité conventionnelle de la Russie, les stratèges russes avaient développé une doctrine spéciale pour éviter la défaite sur le champ de bataille et mettre fin au conflit”, a-t-elle déclaré. “Poutine est probablement en train de recalibrer sa stratégie maintenant.”

L’expert russe a déclaré que Poutine chercherait probablement à cibler les infrastructures critiques par des “moyens cinétiques et non cinétiques” comme des cyber-attaques pour “déstabiliser” davantage Kyiv alors même qu’il continue d’expédier des bottes vers l’Ukraine.