Les appels des députés conservateurs à annuler les réductions de l’aide étrangère coûteraient un centime à l’impôt sur le revenu de chaque Britannique, prévient le haut patron du Trésor

Les appels des députés conservateurs à annuler les réductions de l’aide étrangère coûteraient un centime à l’impôt sur le revenu pour chaque Britannique, a averti hier soir un haut patron du Trésor.

Steve Barclay a affirmé que le Trésor devait réduire l’aide pour aider à rembourser la montagne de la dette de 352 milliards de livres sterling cette année, mais a juré que les dépenses d’aide augmenteraient.

Steve Barclay est le secrétaire en chef au Trésor Crédit : Getty – Contributeur

La Grande-Bretagne est l’un des plus gros dépensiers d’aide au monde, mais a suspendu son intention de consacrer 0,7% du PIB à l’aide étrangère cette année.

Des députés enflammés se sont alignés à la Chambre des communes pour fustiger les ministres pour rupture de promesses, et ont déclaré que les coupes étaient « impardonnables », « non britanniques » et « contraires à l’éthique ».

Le secrétaire en chef au Trésor a déclaré que c’était une décision « difficile » à prendre mais que les ministres devaient commencer à essayer d’équilibrer les comptes pour payer les milliards de livres déboursés sur Covid.

S’adressant aux députés aux Communes hier, il a affirmé que les dépenses devraient être réduites ou l’équivalent d’un autre centime d’impôt sur le revenu, si les députés devaient gagner dans leur tentative de faire des folies.

Il a déclaré: « Pour l’instant, le choix difficile est le bon choix. »

L’ex-PM Theresa May a déchaîné les ministres à cause de leurs décisions « dévastatrices » et a averti que cela coûterait non seulement des vies, mais mettrait des enfants en danger.

Elle a fustigé: « Les dommages que cela cause à notre réputation signifie qu’il sera beaucoup plus difficile pour nous en tant que pays de plaider pour le changement que nous voulons au niveau international, c’est-à-dire à tous les niveaux, y compris à la Cop26 et y compris également la mise en place et la mise en place les ambitions de l’examen intégré. »

Hier soir, Downing Street a souligné que le gouvernement agissait dans la légalité, mais a indiqué qu’il ne céderait pas aux demandes de vote des rebelles.

Un groupe de 30 conservateurs affirme qu’ils ont les chiffres pour vaincre le gouvernement s’ils peuvent forcer un vote contraignant.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré hier: « Nous agissons conformément à la loi telle qu’elle est définie. Elle envisage explicitement les circonstances auxquelles nous sommes maintenant confrontés, à savoir cette pandémie mondiale.

« Il n’est certainement pas prévu d’avancer un vote. »