Les appels augmentent pour que Cuomo démissionne après un rapport de harcèlement sexuel

Les appels se sont multipliés pour que le gouverneur de New York Andrew Cuomo démissionne mardi, à la suite de la publication d’un rapport explosif alléguant que le gouverneur avait harcelé sexuellement 11 femmes.

Trois membres du Congrès démocrate de New York, les représentants Tom Suozzi, Gregory Meeks et Hakeem Jeffries, dont aucun n’avait auparavant appelé Cuomo à se retirer, l’ont fait mardi.

« Le moment est venu pour le gouverneur Andrew Cuomo de faire ce qu’il faut pour le peuple de l’État de New York et de démissionner », ont déclaré les législateurs. dit dans un communiqué.

Jeffries est le président du House Democratic Caucus, le cinquième démocrate le plus haut placé à la Chambre.

Le rapport est le produit d’une enquête de plusieurs mois menée par des enquêteurs indépendants travaillant pour le bureau du procureur général de l’État, Letitia James. Il a conclu que Cuomo « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, violait les lois fédérales et étatiques », a déclaré James lors d’une conférence de presse.

Un Cuomo sombre mais provocant a fermement nié certaines de ces allégations plus tard mardi, et a déclaré que d’autres exemples de sa prétendue inconduite avaient été mal interprétés ou mal interprétés.

La nouvelle des conclusions du rapport a atterri comme une grenade à Albany et à Washington, où le puissant gouverneur démocrate s’est taillé une réputation de bagarreur politique à mains nues.

Le rapport de 165 pages indiquait également que le bureau de Cuomo était criblé de peur et d’intimidation et constituait un environnement de travail hostile pour de nombreux membres du personnel. Les femmes harcelées par Cuomo comprenaient des membres de son propre personnel, des membres du public et d’autres employés de l’État, dont l’un était un soldat de l’État, selon le rapport.

« Le gouverneur doit démissionner pour le bien de l’État », a déclaré Andrea Stewart-Cousins, chef de la majorité démocrate du Sénat de l’État de New York. « Maintenant que l’enquête est terminée et que les allégations ont été fondées, il devrait être clair pour tout le monde qu’il ne peut plus servir de gouverneur. »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et la sénatrice américaine junior de New York, la démocrate Kristen Gillibrand, ont publié une déclaration conjointe qui réitère leur appel à la démission de Cuomo.

« Aucun élu n’est au-dessus des lois. Les habitants de New York méritent un meilleur leadership dans le bureau du gouverneur. Nous continuons de croire que le gouverneur devrait démissionner », ont déclaré Schumer et Gillibrand dans le communiqué.

Gillibrand a qualifié le rapport de « très sérieux et accablant ».

« Mon cœur va aux femmes qui se sont manifestées … et je les remercie pour leur courage », a-t-elle déclaré aux journalistes au Capitole.

Le président de l’Assemblée démocrate de l’État de New York, Carl Heastie, a également qualifié les conclusions du rapport de « perturbantes » et a déclaré que Cuomo n’était pas apte à rester gouverneur.

« Les détails fournis par les victimes sont déchirants. Nos pensées vont à toutes les personnes qui ont dû endurer cette horrible expérience », a déclaré Heastie dans un communiqué. « La conduite du gouverneur décrite dans ce rapport indiquerait quelqu’un qui n’est pas apte à occuper un poste. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que le « comportement odieux » décrit dans le rapport disqualifie Cuomo de son mandat, renouvelant son appel à la démission ou à la destitution du gouverneur.

« Mes premières pensées vont aux femmes qui ont été soumises à ce comportement odieux et à leur courage à s’avancer pour partager leurs histoires », a déclaré de Blasio dans un communiqué. « Le rapport détaillé et approfondi du procureur général corrobore de nombreux cas troublants d’inconduite grave. Andrew Cuomo a commis une agression sexuelle et du harcèlement sexuel et a intimidé un dénonciateur. C’est disqualifiant. »

L’une des femmes prétendument harcelées sexuellement par Cuomo était un soldat de l’État de New York.

Thomas H. Mungeer, président de la New York State Troopers Police Benevolent Association, a déclaré qu’il était « indigné et dégoûté qu’un de mes membres, qui était chargé de garder le gouverneur et d’assurer sa sécurité, ne puisse pas profiter du même sentiment de sécurité dans son environnement de travail qui lui a été fourni.

« Le NYSTPBA applaudit également la bravoure de notre membre, qui, lorsqu’elle a été appelée au cours de cette enquête, a été honnête et a eu le courage de partager ses expériences », a déclaré Mungeer.

Ceci est une nouvelle en développement et sera mis à jour avec des réponses supplémentaires dès qu’elles seront disponibles.