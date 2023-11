Les appels au limogeage de Braverman se multiplient au milieu de la fureur suscitée par les remarques des rassemblements pro-palestiniens | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’avenir politique de la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, est en jeu alors qu’elle fait face à la colère au sein de son propre parti conservateur après avoir fait des commentaires non autorisés sur les manifestations pro-palestiniennes dans le pays, qu’elle a qualifiées de « marches de la haine » et pour avoir critiqué la police.

Dans un article d’opinion publié jeudi dans le Times, Braverman a déclaré que la police « joue aux favoris » et a adopté une position modérée à l’égard des rassemblements de soutien à Gaza, qu’elle a décrit comme des « foules pro-palestiniennes ».

“Le contenu n’était pas d’accord avec le numéro 10”, a déclaré aux journalistes un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, faisant référence au bureau du Premier ministre de Downing Street. Le code ministériel indique clairement que toute intervention ministérielle dans les médias nécessite l’approbation du numéro 10.

Sunak est sous pression pour limoger Braverman, mais son porte-parole Max Blain a également déclaré que le Premier ministre avait toujours pleinement confiance en elle.

L’adjoint de Sunak a tenu des réunions cette semaine pour discuter des projets de changements au sein de son cabinet, a rapporté jeudi Bloomberg News, ajoutant qu’un remaniement pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Braverman est considéré comme un futur leader potentiel du Parti conservateur au pouvoir et a toujours défendu des positions d’extrême droite sur des questions telles que le multiculturalisme et l’immigration.

Le Parti travailliste d’opposition s’est appuyé sur de tels incidents pour dresser le portrait d’un gouvernement faible et divisé, avec Yvette Cooper, la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, qualifiant Braverman de « hors de contrôle » et le leader travailliste Keir Starmer affirmant que Sunak est trop faible pour la défier. .

Sunak « doit savoir que ce n’est pas la façon dont un ministre de l’Intérieur devrait se comporter », a déclaré Starmer. « Il doit savoir en lui-même que le rôle d’un gouvernement responsable est de réduire les tensions et de soutenir la police dans les décisions difficiles qu’elle doit prendre. »





Dans une lettre ouverte à Sunak, le coordinateur de la campagne nationale du Labour, Pat McFadden, a noté qu’« aucun précédent ministre de l’Intérieur n’a jamais lancé une telle attaque contre la police ».

Le porte-parole du Premier ministre a confirmé que l’article du ministre de l’Intérieur n’avait pas été approuvé par le numéro 10. L’article 8.2 du code ministériel stipule que toutes ces interventions doivent être autorisées. Étant donné que cela n’a pas été autorisé, que va-t-il faire maintenant ? Ma lettre au PM est ci-dessous. pic.twitter.com/qNff6lOfZG – Pat McFadden (@patmcfaddenmp) 9 novembre 2023

Selon les médias britanniques, le bureau de Sunak n’a fait aucune autre mise à jour sur les mesures qu’il prendrait, le cas échéant, contre Braverman.

La position de Braverman à l’égard de l’activité politique pro-palestinienne a déjà suscité des critiques, notamment des commentaires suggérant que brandir un drapeau palestinien pourrait constituer une infraction pénale.

« Je ne crois pas que ces marches soient simplement un appel à l’aide pour Gaza », a écrit Braverman dans le Times. « Il s’agit d’une affirmation de la primauté de la part de certains groupes – en particulier les islamistes – du type de ceux que nous sommes plus habitués à voir en Irlande du Nord. »

Les députés conservateurs ont déclaré que ses commentaires sèment la discorde et portent atteinte à la police.

Les critiques ont déclaré que Braverman essayait de se positionner pour une course à la direction du parti qui pourrait avoir lieu si les conservateurs perdaient le pouvoir lors des élections prévues l’année prochaine. Les sondages d’opinion placent depuis des mois le parti entre 15 et 20 points derrière les travaillistes.

Londres a été le théâtre de manifestations massives le week-end dernier, avec des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue pour dénoncer la campagne de bombardement incessante d’Israël dans la bande de Gaza et exiger du gouvernement britannique un cessez-le-feu.

Un grand rassemblement de soutien à la Palestine devrait avoir lieu samedi, coïncidant avec le week-end de l’Armistice, commémoration annuelle de la Première Guerre mondiale.

Le commissaire de police Mark Rowley a déclaré qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour interdire une marche pro-palestinienne le jour de l’armistice.

« À l’heure où nous devrions chercher à unir les communautés, le ministre de l’Intérieur les divise. La langue compte – et les commentaires du Home Sec sont inexacts, incendiaires et irresponsables », a déclaré le maire de Londres, Said Khan, sur X.

Depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre – suite à une attaque contre Israël par le groupe palestinien qui, selon les autorités israéliennes, a tué plus de 1 400 personnes – les communautés juive, musulmane et arabe du monde entier ont exprimé leur crainte que les tensions ne débordent. dans leurs propres communautés.

Depuis, au moins 10 812 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza.

Ce n’est pas la première fois que le ministre de droite fait l’objet de polémiques. Braverman a récemment qualifié l’itinérance de “choix de style de vie” et avait déjà été critiqué par le ministre pakistanais des Affaires étrangères après avoir déclaré que les hommes pakistanais “avaient des valeurs culturelles en contradiction avec les valeurs britanniques” et travaillaient dans des réseaux d’abus ciblant “les filles anglaises blanches vulnérables”.

Elle était au Rwanda cette année pour discuter d’un accord selon lequel le Royaume-Uni y relocaliserait des réfugiés et des migrants sans papiers alors qu’elle double son plan qui a été embourbé dans des contestations judiciaires et des controverses, et a fait face à des critiques cinglantes pour avoir décrit l’arrivée de demandeurs d’asile. sur la côte sud du Royaume-Uni comme une « invasion ».