Les appels au 911 pour les surdoses en Colombie-Britannique sont en baisse, mais les décès continuent

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont enregistré une légère baisse des appels au 911 pour surdose et toxicité médicamenteuse l’année dernière, mais certaines régions ont connu une augmentation spectaculaire et le taux de mortalité ne semble pas ralentir.

À l’échelle de la province, il y a eu 33 654 appels l’an dernier, soit une diminution de 5 % par rapport à l’année précédente. C’est la première fois depuis 2016 que le nombre diminue ; avant la crise des drogues toxiques, les volumes d’appels oscillaient entre 10 000 et 15 000 par an.

“C’est un appel très critique à traiter et vous avez vraiment besoin de tout le monde sur le pont”, a déclaré Brian Twaites, responsable des communications EHS de la Colombie-Britannique et ambulancier paramédical vétéran.

“Ces patients sont inconscients, ils ne respirent pas, c’est donc une vraie urgence et n’hésitez pas à téléphoner.”

Alors que Vancouver et Surrey ont toutes deux enregistré des réductions de 22%, Victoria en a enregistré 4% de plus, Kelowna a augmenté de 15% et Abbotsford a enregistré une augmentation de 20% des appels à l’aide en cas de surdose ou de consommation de drogues toxiques.



LE TAUX DE MORTALITÉ NE BAISSE PAS

Les chiffres sont choquants étant donné que la Colombie-Britannique est sur la bonne voie pour une autre année record de décès par empoisonnement à la drogue.

L’un des analystes de la drogue les plus éminents de la province affirme que la campagne de plusieurs années visant à fournir et à former les gens à l’utilisation de l’antidote contre les surdoses, la naloxone, commence à avoir un impact important dans les zones urbaines.

“Les gens qui s’entraident font la plus grande différence”, a déclaré Karen Ward. “Il est difficile de penser à la manière dont vous pourriez intervenir… assurez-vous que quelqu’un en qui vous avez confiance sait que vous consommez.”

Le service des coroners de la Colombie-Britannique fournit régulièrement des informations sur les endroits où des personnes meurent de la toxicité de drogues illicites, et les données n’ont pas changé : un peu plus de la moitié de tous les décès surviennent dans des maisons privées, dont environ un quart dans des logements de groupe comme des logements avec services de soutien.

Lundi, des représentants du gouvernement fédéral se joindront à leurs homologues provinciaux pour discuter de la dépénalisation de plusieurs drogues illicites cette semaine – une mesure destinée à réduire le nombre de morts et largement soutenue par les professionnels de la santé et la police.



LES DROGUES CHANGENT RAPIDEMENT, LA RÉPONSE N’EST PAS

Lorsque CTV News s’est entretenu avec Ward à Gastown, elle a noté que la crise des drogues toxiques durait depuis 2 481 jours et que l’approvisionnement en médicaments n’était devenu que plus imprévisible et volatil. Elle l’a décrit comme “une soupe toxique de produits chimiques aléatoires”.

Plus de 10 000 personnes sont décédées au cours de ces années, et la province a nommé un ministre de la Santé mentale et des Dépendances pour montrer son engagement à aider les gens. Dans le même temps, cependant, il a eu du mal à accroître la disponibilité des options de traitement, l’approvisionnement sûr et le logement qui, selon les défenseurs et les chercheurs, est le fondement d’un mode de vie plus sain et plus propice au rétablissement.

Lorsque CTV News a souligné que les médicaments changent beaucoup plus rapidement que la stratégie pour y répondre, Ward a accepté et a ajouté que même les symptômes de surdosage avaient changé en fonction des médicaments les plus répandus à chaque vague de la crise.

“Il est nécessaire de pouvoir s’ajuster et s’adapter très rapidement, mais nous ne le réglons pas de manière opportune et axée sur l’urgence”, a-t-elle déclaré.

Ward et Twaites ont réitéré les meilleures façons de survivre à une rencontre avec des drogues toxiques : éviter de consommer seul, avoir de la naloxone à portée de main, tester des drogues si possible et même utiliser une application comme sauvegarde.

“Appelez toujours le 911 si vous voyez quelqu’un qui, selon vous, fait une surdose de drogue”, a déclaré Twaites. “Nos téléphonistes peuvent vous guider à travers ces étapes d’administration de naloxone, peut-être qu’ils ont besoin de compressions thoraciques pour un arrêt cardiaque – ils peuvent vous apprendre à le faire par téléphone pendant que les pompiers, les premiers intervenants et les ambulanciers sont envoyés.”