Les appels annonçant une fusillade imminente provenaient d’Australie

Deux écoles de Gibsonia ont été placées en état de confinement suite à une alerte à la bombe anonyme vendredi matin. Les campus du lycée et du collège de Pine-Richland ont été fermés. Selon les autorités, un appel téléphonique anonyme a été reçu indiquant qu'une bombe allait exploser dans le parking du lycée dans « cinq minutes ». En réponse à cet appel, plusieurs unités canines de détection de bombes ont été appelées pour ratisser la zone. Le campus secondaire a depuis été déclaré sûr. Vers 11 h 24, la personne anonyme a appelé une fois de plus et a menacé d'une « fusillade imminente dans l'école ». Les autorités affirment qu'il y avait déjà des dizaines d'agents des forces de l'ordre au lycée en raison de l'alerte à la bombe. Les deux écoles ont été placées en état de confinement suite à cette menace. Le FBI a confirmé que l'alerte à la bombe et la menace de fusillade provenaient toutes deux d'Australie. Les appels semblent être liés. Toutes les activités après et en soirée prévues sur le campus secondaire de Pine-Richland ont été annulées par mesure de précaution. Les matchs à l'extérieur, comme le match de football, se poursuivront comme prévu. PROCÉDURES DE RENVOI POUR AUJOURD'HUI : 1. Les conducteurs élèves du secondaire et les membres de la famille immédiate du lycée ou du collège de ces conducteurs seront autorisés à partir en premier. Aucun covoiturage ni ami ne sera transporté par les conducteurs élèves. Les passagers du bus partiront ensuite. Les parents qui viennent chercher leur enfant ne seront pas autorisés sur le campus avant que tous les conducteurs élèves et les bus aient quitté le campus. Les parents ne doivent pas prévoir d'arriver sur le campus pour venir chercher leur enfant avant 14 h 50.

