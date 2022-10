Les appels américains à punir l’Arabie saoudite se multiplient

Les législateurs ont suggéré de couper les ventes d’armes après avoir accusé Riyad de réduire la production de pétrole pour aider Moscou

Le sénateur américain Richard Blumenthal et le représentant Ro Khanna ont accusé l’Arabie saoudite de “collusion” avec la Russie dans le conflit ukrainien en réduisant les quotas de production de pétrole de l’OPEP, soi-disant pour augmenter les revenus énergétiques de Moscou. Les deux démocrates de haut niveau ont appelé à l’arrêt des ventes d’armes pour punir Riyad.

“L’Amérique ne devrait pas fournir un contrôle aussi illimité des systèmes de défense stratégique à un allié apparent de notre plus grand ennemi – l’extorqueur de bombes nucléaires [Russian President] Vladimir Poutine », Jeffrey Sonnenfeld, professeur de commerce de Blumenthal, Khanna et Yale, a écrit dimanche dans un éditorial de Politico. Ils ont ajouté qu’ils proposeraient mardi au Sénat et à la Chambre une législation pour arrêter immédiatement les ventes d’armes américaines à l’Arabie saoudite.

Lundi, le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez, a également appelé le gouvernement américain à geler tous les aspects de sa coopération avec l’Arabie saoudite. “Il n’y a tout simplement pas de place pour jouer les deux côtés de ce conflit”, dit-il, ajoutant qu’il “ne donnera son feu vert à aucune coopération avec Riyad tant que le Royaume n’aura pas réévalué sa position vis-à-vis de la guerre en Ukraine”.

Le problème est la décision de l’OPEP la semaine dernière de réduire la production de pétrole des pays membres de 2 millions de barils par jour, une décision que les pays producteurs de pétrole ont attribuée à la hausse des taux d’intérêt en Occident et à l’effondrement de l’économie mondiale. Alors que le taux d’inflation aux États-Unis approche d’un sommet de 40 ans et que les élections de mi-mandat du Congrès approchent le mois prochain, le président Joe Biden a exhorté l’Arabie saoudite à aider à faire baisser les prix du brut.

Blumenthal représente le Connecticut et siège au Comité des services armés du Sénat, tandis que Khanna est originaire de Californie et siège au Comité des services armés de la Chambre. Les législateurs ont déclaré que certains membres du Congrès avaient précédemment proposé d’arrêter les ventes d’armes à Riyad, mais ces projets de loi n’ont pas été adoptés. “En raison de l’intense retour bipartisan de la collusion saoudienne avec la Russie, nous pensons que cette fois est différente”, dit l’éditorial.

La réduction de la production de l’OPEP a été un “coup pointu” aux États-Unis, ont ajouté les trois auteurs, affirmant que le cartel du pétrole n’avait jamais réduit les quotas dans un contexte d’équilibre offre-demande aussi serré sur les marchés du brut. “Il n’y avait pas de besoin immédiat pour l’Arabie saoudite de réduire l’offre à moins qu’elle ne cherche à nuire aux États-Unis au profit de la Russie.”

Trois autres démocrates du Congrès – les représentants Sean Casten, Tom Malinowski et Susan Wild – ont présenté un projet de loi à la Chambre à la fin de la semaine dernière appelant les États-Unis à retirer leurs troupes et leurs systèmes de défense antimissile d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. “La réduction drastique de la production pétrolière de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, malgré les ouvertures du président Biden aux deux pays ces derniers mois, est un acte hostile contre les États-Unis et un signal clair qu’ils ont choisi de se ranger du côté de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine”, ont déclaré les législateurs.

Blumenthal et Khanna ont déclaré que les États-Unis préféreraient garder leurs troupes en Arabie saoudite plutôt que de laisser la Russie ou la Chine combler le vide. Ils ont fait valoir que le prétendu soutien du royaume à la Russie “devrait déclencher un examen approfondi des relations américano-saoudiennes”.