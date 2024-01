Les appels à l’écrasement ciblent plus d’une douzaine de fonctionnaires depuis Noël. L’un d’eux dit : “C’est une tentative d’assassinat”.

Plus d’une douzaine de fonctionnaires ont été visés par des tentatives d’« attaques à l’écrasement » au cours des semaines qui ont suivi Noël, selon une étude réalisée par CBS News. Ces appels ont visé des juges supervisant des affaires contre l’ancien président Donald Trump, des politiciens des deux partis, un procureur et même la Maison Blanche – dans le cadre d’un mouvement croissant et alarmant. nombre d’incidents d’écrasement à l’échelle nationale.

Qu’est-ce que l’écrasement ?

Swatting est un stratagème dangereux et illégal dans lequel des personnes font de faux appels d’urgence pour tenter d’inciter la police à envoyer des équipes SWAT au domicile de personnalités publiques, de célébrités ou d’ennemis dans le but de les harceler et de les menacer.

“Il s’agit d’une tentative d’assassinat. C’est ce que c’est. Ils cherchent à ce qu’un acte de violence se produise chez vous de la part de la police”, a déclaré le représentant Brandon Williams, un républicain qui a été victime d’un incident d’écrasement à Noël. Journée chez lui dans le comté de Cayuga, New York.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Williams a déclaré que la tapette, qui n’a pas encore été attrapée, avait lancé un canular affirmant qu’une fusillade avait eu lieu au domicile de Williams. Alors que les adjoints du shérif se précipitaient dans l’allée de Williams pour répondre, le membre du Congrès pour son premier mandat est sorti de chez lui et a levé les mains en l’air.

Williams a déclaré à CBS News : “Vous devez désamorcer et en quelque sorte désarmer la situation, car la police a un travail à faire. Et Dieu merci, elle est prête à faire ce travail.”

Qui a été ciblé par les appels à écrasement ?

Examen par CBS News des dossiers de la police, du FBI et des tribunaux montre d’autres tentatives d’écrasement au cours des trois dernières semaines contre le conseiller spécial Jack Smith, qui supervise les poursuites pénales contre l’ancien président Donald Trump à Washington, et contre la juge fédérale Tanya Chutkan, chargée de l’affaire.

D’autres cibles récentes d’écrasement incluent également le sénateur Rick Scott, un républicain de Floride ; La représentante Marjorie Taylor Greene, un républicain de Géorgie ; Gabriel Sterling, responsable des élections en Géorgie ; et à la Maison Blanche elle-même, où un faux appel concernant un incendie présumé a été envoyé aux répartiteurs d’urgence lundi matin, incitant plus d’une douzaine d’unités d’incendie et EMS à réagir.

La secrétaire d’État du Maine, Shenna Bellows, a été la cible d’une tapette après annonçant sa décision que le nom de Trump devrait être retiré du scrutin pour les élections primaires de son État. Bellows, un démocrate, a déclaré à CBS News : “Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. J’ai rendu ma décision un jeudi et c’est vendredi soir que j’ai été écrasé.”

“Cela semblait conçu pour partager un message pour me faire peur ou me faire taire”, a déclaré Bellows.

Un rapport du FBI partagé avec CBS News a montré plus de 500 incidents d’écrasement dans tout le pays depuis mai. Les premiers intervenants sont souvent des unités SWAT de la police locale qui n’ont d’autre choix que de répondre de manière robuste et urgente aux appels au 911, a déclaré l’ancien directeur adjoint des services secrets américains, AT Smith, qui est consultant en application de la loi pour CBS News.

“Ce genre d’appels, encore et encore, va épuiser leurs actifs”, a déclaré Smith à CBS News. Et il a déclaré que chaque réponse à l’écrasement présente un risque de danger.

“Ce n’est pas une plaisanterie comme demander à quelqu’un de vous livrer une pizza chez vous. C’est réel. Les équipes d’intervention sont toutes réelles. Elles sont armées de vraies armes, de vraies munitions. Quelqu’un qui n’en est pas conscient peut essayer de se protéger juste en sortant de là. peur”, a déclaré Smith. “En fin de compte, quelqu’un qui est totalement innocent est blessé ou tué.”

Une réponse radicale à Wichita, au Kansas, en 2017, a abouti à la tir mortel par la police d’une personne innocente. Dans cette affaire, l’appelant, un homme de Los Angeles, a plaidé coupable et a été condamné à 20 ans en prison.

Smith a déclaré : “C’est dangereux pour la police parce que si elle rencontre quelqu’un dans une résidence, ou là où elle a été envoyée, qui n’en sait rien, elle peut se défendre. C’est un scénario très nocif et dangereux pour toutes les personnes impliquées.”

Aucun des incidents d’écrasement visant des fonctionnaires lors de la récente épidémie n’a donné lieu à des arrestations.

Williams a déclaré que l’incident d’écrasement du jour de Noël à son domicile avait perturbé les célébrations des fêtes et ébranlé les membres de sa famille. Il a déclaré que sa famille lui avait demandé : « Êtes-vous en sécurité ? Que se passe-t-il ensuite ? Qui est la prochaine personne à monter dans l’allée ? »

Une fois passé le drame inattendu de la réponse de la police, Williams a déclaré avoir remis aux députés de petits sacs remplis de biscuits de Noël. “Il faut sympathiser avec la police qui répond”, a-t-il déclaré.

L’une des autres cibles récentes de l’écrasement, le sénateur Rick Scott, a proposé une nouvelle législation visant à élargir les lois pénales pour inclure l’écrasement comme crime fédéral.

“Cette législation imposerait des sanctions sévères en cas d’écrasement, y compris jusqu’à 20 ans de prison si quelqu’un est gravement blessé à cause d’une attaque par écrasement”, a déclaré Scott.

Plus de CBS News