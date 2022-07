Les appels à la ligne d’écoute téléphonique augmentent après les excuses du pape pour le “mal déplorable” des pensionnats

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Les personnes qui fournissent un soutien en santé mentale à travers le pays ont été beaucoup plus occupées à aider les personnes traumatisées après l’arrivée du pape François au Canada et ses excuses pour l’assimilation forcée des peuples autochtones dans les pensionnats.

“Dès que nous nous sommes installés, avant que le pape ne prononce son premier discours lundi, nous avions vu environ 125 personnes venir nous voir à Maskwacis”, a déclaré Nola Jeffrey, directrice exécutive de la Tsow-Tun Le Lum Society, une association de toxicomanie et de traumatologie. centre d’aide qui offre un traitement traditionnel et culturel à Lantzville, en Colombie-Britannique

Jeffrey et son équipe d’aînés, de survivants et de personnes vivant avec un traumatisme intergénérationnel ont été invités par la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique et les organisateurs de la visite papale à venir en Alberta pour apporter leur soutien alors que le pape s’est excusé, pour la première fois au Canada, devant survivants des pensionnats indiens et leurs familles à Maskwacis, en Alberta, au sud d’Edmonton.

“Après [the apology]les gens sont venus en masse vers nous », a déclaré Jeffrey. « Nous ne sommes pas partis tant que la dernière personne qui voulait de l’aide n’avait pas fini.

Services aux Autochtones Canada a déclaré que la ligne de soutien en cas de crise du gouvernement fédéral, ouverte 24 heures sur 24, a reçu le double du nombre d’appels qu’elle reçoit habituellement depuis l’arrivée du pape pour sa visite de pénitence cette semaine.

« Les lignes d’écoute téléphonique reçoivent des appels de partout au pays », a déclaré Kyle Fournier, porte-parole de Services aux Autochtones Canada, dans un courriel jeudi.

« Les appelants aux lignes d’écoute expriment une gamme d’émotions différentes. Pour certains, la visite et les excuses du pape peuvent guérir et, pour d’autres, cela peut déclencher. Les discussions sur l’héritage néfaste des pensionnats sont importantes et peuvent aussi être difficiles. pour beaucoup.”

En moyenne, Fournier a déclaré que la ligne de crise nationale des pensionnats indiens a reçu 121 appels par jour depuis janvier 2022.

Mais le jour où le pape s’est excusé pour la destruction culturelle et l’assimilation forcée des peuples autochtones, le nombre d’appelants est passé à 277. Le lendemain, la ligne d’écoute téléphonique a reçu 244 appels.

Fournier a déclaré qu’en Alberta, 300 autres travailleurs du bien-être mental et du soutien culturel ont été invités à assister à des événements papaux. Soixante travailleurs ont été invités à être au Québec et 40 travailleurs en santé mentale doivent être sur place à Iqaluit pour la visite papale, dont huit sont des conseillers cliniques.

Un autochtone essuie des larmes après que le pape François a présenté ses excuses aux peuples autochtones pour le rôle de l’Église dans les pensionnats lors d’une visite à Maskwacis, en Alberta, dans le cadre de sa visite papale à travers le Canada le lundi 25 juillet 2022. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Pour la visite du pape en Alberta, Jeffrey a déclaré qu’elle avait conduit de la Colombie-Britannique avec des médicaments traditionnels, notamment des branches de cèdre et d’épinette, avec lesquelles les gens se brossent pour libérer l’énergie négative.

De nombreuses personnes ont également approché Jeffrey pour utiliser de l’eau froide pour laver les larmes de leurs visages, ce qui se fait traditionnellement quatre fois. L’eau aide à équilibrer les émotions et à ancrer les gens.

“Le premier lavage est d’honorer le Créateur, le deuxième lavage est en l’honneur de leurs ancêtres, le troisième lavage est d’honorer leur territoire et le lavage final est quand je dis toujours, “C’est le lavage le plus important pour honorer une belle et tu es précieux.'”

Jeffery a déclaré que son équipe n’avait refusé personne.

“Nous avons même eu un membre du clergé qui est venu nous voir et le gars qui était en charge de la sécurité était devenu déprimé et est venu chercher de l’aide”, a-t-elle déclaré.

Le lendemain, dit-elle, elle est restée après minuit avec son équipe à Lac Ste. Anne, au nord-ouest d’Edmonton, après que le pape eut participé à un pèlerinage sacré. Jeffrey a déclaré que de nombreuses personnes avaient également besoin d’aide.

Elle a dit que les Canadiens doivent réfléchir à la façon dont ceux qui ne peuvent pas abandonner leur douleur peuvent obtenir du soutien pour les jours, les semaines et les années à venir.

“Il y a un enseignement selon lequel il faut sept générations pour abandonner un traumatisme et nous n’en sommes donc qu’au début”, a-t-elle déclaré. “J’espère que nous pourrons aider notre peuple”, a-t-elle ajouté en larmes.

“Le pape n’a pas parlé de la façon dont les enfants ont été violés, battus, humiliés, affamés et comment ils ont été expérimentés. Nous devons faire en sorte que nos gens se sentent bien dans leur peau. Tant de nos gens meurent.”

Lors de son discours à Maskwacis lundi, le pontife s’est excusé pour les actions néfastes de nombreux membres de l’Église envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et le rôle qu’ils ont joué dans la politique « dévastatrice » des pensionnats autochtones du Canada.

Il a déclaré que l’assimilation forcée des peuples autochtones dans la société chrétienne a détruit leurs cultures, séparé leurs familles et marginalisé les générations d’une manière qui se fait encore sentir aujourd’hui.

Il a dit que les souvenirs des enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats lui ont laissé un sentiment de « chagrin, d’indignation et de honte ».

“Face à ce mal déplorable, l’Eglise s’agenouille devant Dieu et implore son pardon pour les péchés de ses enfants”, a déclaré lundi le Pape lors de son allocution. “Je souhaite moi-même le réaffirmer, avec honte et sans ambiguïté.”

Le pape François prie sur une tombe au cimetière de la nation crie Ermineskin à Maskwacis, en Alberta, lors de sa visite papale à travers le Canada le lundi 25 juillet 2022. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Fournier a déclaré que l’accès à des services de soutien culturel et émotionnel tenant compte des traumatismes, ainsi qu’à des conseils professionnels en santé mentale, continuera d’être disponible dans le cadre du Programme de soutien en santé pour la résolution des pensionnats indiens du gouvernement fédéral.

« Les soutiens communautaires varient d’une communauté à l’autre et peuvent inclure des services aux aînés, des guérisseurs traditionnels, des fournisseurs de soutien en santé autochtone et des conseillers pairs. Des conseils professionnels en santé mentale sont également disponibles dans le cadre de ce programme.

Jeffrey a déclaré que les peuples autochtones ont prospéré pendant des milliers d’années avant la colonisation.

“La colonisation n’est qu’un soubresaut dans notre histoire”, a-t-elle déclaré. “C’est un moment douloureux, mais je sais que nous pouvons en sortir, être forts et prospérer à nouveau.”

Cet article a été produit avec l’aide financière de la Meta et de la Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliquée dans le processus éditorial.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.