«Larry a répondu à notre appel à devenir bénévole en mars et a depuis travaillé nuit et jour pour aider New York à traverser cette pandémie, en gérant d’abord la capacité de pointe et en fournissant les fournitures nécessaires à l’État, en mettant en place les efforts de recherche des contacts, et maintenant en aidant à distribution de vaccins », indique le communiqué.

NEW YORK (AP) – Un conseiller de longue date du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, à la tête du déploiement du vaccin COVID-19 dans l’État, a appelé les dirigeants du comté pour évaluer leur loyauté envers le gouverneur démocrate dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement sexuel, selon des informations parues dans le Washington Post et le New York Times.

