Les appels à la démission du ministre de l’enfance et de la famille de la Colombie-Britannique continuent de croître

Les appels à la démission de Mitzi Dean en tant que ministre du Développement de l’enfance et de la famille se font de plus en plus entendre à la suite d’horribles abus qui ont entraîné la mort d’un garçon de 11 ans en famille d’accueil.

Alors que le ministère du Développement de l’enfance et de la famille a licencié deux membres du personnel qui avaient travaillé sur l’affaire, l’opposition affirme que ces changements ne vont pas assez loin.

La députée de BC United, Karin Fitzpatrick, ministre fantôme du logement, de la garde d’enfants, de l’autisme et de l’accessibilité, de l’équité entre les sexes et de l’inclusion, a appelé à la démission de Dean.

« Il doit y avoir une responsabilité au plus haut niveau pour ces échecs systémiques choquants (et) horribles », a déclaré Fitzpatrick sur les réseaux sociaux. « (Mitzi Dean) doit démissionner. »

Tout comme le ministère a licencié ces deux membres du personnel, le premier ministre David Eby doit licencier, a-t-elle ajouté.

Le chef parlementaire des Verts de la Colombie-Britannique, Adam Olsen, député de Saanich North and the Islands et membre de la Première Nation de Tsartlip, a déclaré que Dean devait démissionner en raison des «échecs systémiques choquants et horribles», qui se sont poursuivis au ministère sous sa direction.

« Je me tiens aux côtés du First Nations Leadership Council et fais écho à leur appel pour que le ministre Dean démissionne ou soit congédié et pour que le premier ministre David Eby autorise un nouveau ministre à entreprendre immédiatement la transformation du système de protection de l’enfance de la Colombie-Britannique.

Le FNLC, représentant les voix des trois principales organisations des Premières Nations, a appelé pour la première fois à la démission de Dean après qu’un tribunal de Chilliwack eut condamné deux anciens parents nourriciers à des peines de prison concurrentes de 10 ans pour homicide involontaire coupable et de six ans pour voies de fait graves en lien avec le mort de l’enfant de 11 ans. La sœur du garçon a également été maltraitée par l’homme et la femme, qui ne peuvent pas être nommés.

Olsen a déclaré que le ministère n’avait pas réussi à remédier à ses lacunes malgré les appels répétés à la réforme, ajoutant qu’un manque total de responsabilité avait entraîné des vies irrémédiablement altérées et perdues.

Le MCFD a reconnu que le système avait échoué pour les deux enfants et la représentante de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes, Jennifer Charlesworth, a annoncé une enquête.

Dean a promis le soutien total de son ministère à l’examen, notant que les expériences des enfants l’avaient horrifiée.

« Je présente nos plus sincères excuses et condoléances à la famille, aux amis et aux communautés qui ont été touchés par cette tragédie », a-t-elle déclaré dans sa déclaration initiale sur l’affaire.

« Les enfants doivent toujours être en sécurité et soutenus par les adultes dans leur vie et il est clair que ces enfants ont échoué à tous les niveaux. Le directeur provincial de la protection de l’enfance m’a assuré que des changements ont été pleinement mis en œuvre au bureau local concerné pour s’assurer que les politiques et pratiques du ministère pour la protection des enfants sont suivies et nous prendrons toutes les mesures pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.

Mais Olsen a remis en question le soutien continu d’Eby à Dean.

« Le ministre Dean s’est avéré tout à fait incapable de mettre en œuvre les réformes que le NPD de la Colombie-Britannique réclamait lorsqu’il était dans l’opposition », a-t-il déclaré. «Il y avait un certain espoir que la réforme législative que nous avons adoptée l’automne dernier amorcerait la transformation, mais les dirigeants autochtones à qui je parle continuent d’exprimer leur profonde frustration à l’égard du ministère.»

Il a souligné un rapport récent de Charlesworth, dont le bureau a reçu plus de 500 rapports d’enfants disparus des soins du gouvernement, qui ont été grièvement blessés ou risquaient de subir des blessures graves. Les cas concernaient 198 enfants, dont quatre sont décédés au cours de la période de neuf mois du rapport de mai à décembre 2022. Plus de la moitié des enfants impliqués étaient soit des Premières Nations, soit des Métis et trois des quatre enfants décédés étaient des Premières Nations.

Eby a exprimé son soutien à Dean lundi.

« (Dean) a entrepris un important travail de réforme pour s’assurer que chaque enfant de la province reçoive les soins qu’il mérite », a-t-il déclaré. «Elle a ma confiance et elle et moi avons évidemment un travail sérieux à faire avec les dirigeants des Premières Nations, avec les communautés des Premières Nations, pour leur fournir les informations dont ils ont besoin pour savoir que nous allons dans la bonne direction dans ces dossiers, étant donné l’impact disproportionné sur les communautés autochtones de notre système de protection de l’enfance, historiquement et actuellement.

Mais Eby a également reconnu qu’il restait encore du travail à faire.

« Nous avons besoin d’un haut niveau de confiance pour y parvenir, alors le ministre Dean et moi travaillerons en étroite collaboration avec les dirigeants (des Premières Nations) pour rétablir cette confiance.

-avec des fichiers d’Eric Welsh

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Gouvernement de la Colombie-BritanniquePremières Nations