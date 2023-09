Les appels à distance se poursuivront pour l’équipe radio des Jays

TORONTO – Contrairement à l’année dernière, le détenteur des droits radio des Blue Jays de Toronto ne reprendra pas la diffusion en personne des matchs sur la route alors que l’équipe entame la phase finale des séries éliminatoires.

La décision a été confirmée par un porte-parole de Sportsnet par courriel.

Le réseau a utilisé la couverture à distance en 2022 avant de revenir aux diffusions routières traditionnelles en personne pendant la majeure partie de la seconde moitié de la saison dernière.

En 2023, les radiodiffuseurs sont revenus à une configuration de style pandémique consistant à appeler des matchs sur route tout en regardant l’action sur un écran du studio de Sportsnet à Toronto.

«Nous poursuivrons notre approche actuelle pour la saison régulière», a déclaré Jason Jackson, directeur principal des communications de Sportsnet. « Nous n’avons pas encore finalisé nos plans pour les séries éliminatoires. »

Les Blue Jays sont au cœur de la course aux séries éliminatoires de la Ligue américaine. Toronto est entré en jeu vendredi avec une fiche de 77-63 et une avance d’un demi-match sur le Texas pour la dernière place de wild card.

Les émissions de radio à distance étaient la norme au début de la pandémie de COVID-19 en raison de problèmes de santé et de restrictions de voyage. Les Blue Jays et les Los Angeles Angels sont les seules équipes de la Major League Baseball à utiliser encore les appels à distance.

On ne savait pas pourquoi Sportsnet avait décidé de s’en tenir aux diffusions à distance cette saison. Les demandes d’entrevue pour le principal animateur Ben Wagner et les dirigeants de Sportsnet ont été refusées par le réseau.

À une époque où les salles de rédaction rétrécissent et où les budgets sont plus serrés, de nombreux médias canadiens ont réduit à des degrés divers la couverture routière des équipes sportives.

«La chose la plus facile à éliminer, ce sont les voyages», a déclaré Mike Naraine, professeur adjoint de gestion du sport à l’Université Brock. « Nous arrêterons d’envoyer des gens sur la route, nous réduirons la couverture ici et là. Cela sacrifie l’expérience finale pour le consommateur.

Sportsnet fait partie de Rogers Sports & Media, une filiale de Rogers Communications Inc. Le géant des télécommunications de Toronto possède également les Blue Jays et le Rogers Centre.

Une demande antérieure de parler avec le vice-président senior Greg Sansone sur une variété de sujets liés au sport et à la radiodiffusion – y compris la couverture des Blue Jays – a également été refusée.

«Greg veut simplement que le travail effectué sur le réseau Sportsnet parle de lui-même», a déclaré la porte-parole du réseau, Meghann Cox, dans un courriel.

Naraine a déclaré qu’une analyse appropriée peut être plus difficile sans une présence sur place lors des matchs, ainsi que sans la capacité de lire entre les lignes et d’examiner le langage corporel.

« Être là et être capable de capturer l’environnement et de capturer toutes les variables autant que possible, c’est ce qui est perdu en fin de compte », a-t-il déclaré.

« Quel que soit le média, il s’agit de la capacité à analyser de manière critique les moments clés qui changent et changent. »

En plus des options de diffusion audio, les émissions de radio des Blue Jays sont diffusées partout au Canada sur les filiales du réseau radio Sportsnet et sur la station phare de tous les sports Fan590, basée à Toronto.

Les émissions de radio à distance peuvent s’accompagner d’un lancer de dés. Des difficultés audio imprévues ou des problèmes de flux télévisuel peuvent parfois avoir un impact sur l’appel à l’action.

En avril dernier, une alarme incendie d’un studio était à l’origine de 10 minutes de bips entendus lors d’un appel à distance d’un match sur route des Blue Jays contre les Cardinals de St. Louis.

La saison régulière se poursuit jusqu’au 1er octobre.

