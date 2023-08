Les apparitions d’invités de célébrités les plus mémorables à WWE SummerSlam

WWE SummerSlam a accueilli une série d’apparitions mémorables de célébrités au fil des ans. Ces stars ont ajouté leur charisme unique au monde de la lutte, créant des moments inoubliables. Alors que nous anticipons SummerSlam 2023 le 6 août, voici un récapitulatif des apparitions de célébrités les plus mémorables de l’histoire de SummerSlam. Des surprises électrisantes aux rebondissements inattendus, ces rencontres ont enrichi le spectacle estival de la WWE.

WWE SummerSlam 2015 – La flèche verte frappe la WWE.

Stephen Amell, réputé pour son interprétation de la « Flèche » à la télévision, a échangé son carquois contre un autre type de combat lors du SummerSlam 2015 de la WWE. Dans un mouvement qui a brouillé la frontière entre la fantaisie et la réalité, Amell est entré dans le ring de lutte. Non content d’être simplement un invité célèbre, Amell a présenté un affichage fascinant contre le méchant Stardust. Ses performances athlétiques et sa mise en scène naturelle sur cette plate-forme emblématique ont laissé les fans s’émerveiller devant le passage réussi de l’acteur dans le domaine de la lutte professionnelle.

WWE SummerSlam 2014 – Les expériences de Ronda Rousey avec l’univers de la WWE

Plusieurs années avant de passer du MMA à la WWE, Ronda Rousey était comme n’importe quel autre fan, bien qu’une mégastar à part entière. Elle est arrivée à l’événement de 2014 avec le reste de ses cavalières et les futures stars de la WWE – Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir, toutes vêtues de chemises « Paul Heyman Girl » moins Rousey portant un chapeau Bray Wyatt et un « Rowdy » Chemise Roddy Piper C’était l’une des premières fois que The Baddest Woman on The Planet portait son fandom sur sa manche, et ce ne serait pas la dernière.

WWE SummerSlam 2015 – Jon Stewart choque le monde.

Dans le spectacle électrisant qu’était SummerSlam 2015, Jon Stewart, l’ancien animateur bien-aimé de « The Daily Show », a joué un rôle très différent de son personnage habituel. Échangeant son esprit comique contre le ring de catch, Stewart a stupéfié l’univers de la WWE. Pas seulement un hôte invité, il est devenu une partie intégrante du récit, brandissant même une chaise dans une intervention choquante qui a fait pencher la balance dans le match à enjeux élevés John Cena contre Seth Rollins. fans du monde entier à la fois surpris et ravis.

WWE SummerSlam 2021 – La gloire olympique de Tamyra Mensah-Stock à la célébrité WWE

Lors de SummerSlam 2021, les projecteurs ont été braqués sur Tamyra Mensah-Stock, fraîchement sortie de son triomphe olympique historique en nage libre féminine de 68 kg, alors qu’elle se tenait au coude à coude avec sa compatriote médaillée d’or, Gable Steveson. Ce moment a célébré Tamyra, la première femme afro-américaine à décrocher une médaille d’or olympique. En mai 2023, elle a déclenché une nouvelle excitation en annonçant sa signature avec la WWE, rejoignant les rangs d’élite de Kurt Angle et Steveson en tant que troisième médaillé d’or olympique majeur à entrer dans un ring de la WWE.

Regardez la couverture EN DIRECT de WWE SummerSlam 2023 sur les chaînes Sony Sports Ten 1 (anglais), Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou) le 6 août 2023 à partir de 5h30 IST.