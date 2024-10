Les appareils pourraient durer plus longtemps et être plus efficaces

Le salon FutureTECH/Le studio du présentateur Waseem Mirza voulait que son téléphone fonctionne plus longtemps

L’acteur et présentateur Waseem Mirza n’était pas content lorsqu’il a réalisé qu’il devrait changer de téléphone, d’autant plus qu’il fonctionnait très bien. Bien que le matériel fonctionnait correctement, Samsung a mis fin aux mises à jour de sécurité du téléphone en 2020. « J’aimerais juste qu’il y ait un moyen de tirer plus de vie de cette vieille technologie. » «Je pensais que le manque de [security] les mises à jour étaient vraiment stupides », explique M. Mirza, qui a acheté le téléphone en 2016. « Votre batterie et votre écran fonctionnent toujours très bien. Vous avez l’impression que le fabricant vous oblige à effectuer une mise à niveau. Il utilisait son téléphone pour gérer ses opérations bancaires en ligne, notamment pour sa société de production. « Il était important pour moi de disposer des dernières mises à jour logicielles critiques », explique-t-il. Outre le coût financier, la mise à niveau de votre téléphone a un coût environnemental. Environ 80% des émissions de carbone des téléphones portables résultent de leur fabrication. C’est ce qu’on appelle le carbone incorporé ou incorporé. Ainsi, du point de vue des émissions, plus les utilisateurs de téléphones peuvent obtenir longtemps les logiciels les plus récents pour faire fonctionner leur téléphone, mieux c’est.

Un système d’exploitation appelé /e/OS aurait pu être la réponse que recherchait M. Mirza. Il s’agit d’une version gratuite d’Android qui prolonge la durée de vie des appareils qui ne reçoivent plus de mises à jour, offrant ainsi une alternative potentiellement plus écologique aux logiciels des fabricants. L’ancien téléphone de M. Mirza fait partie des plus de 200 appareils pris en charge, certains datant de 10 ans. Lorsque le support du Galaxy S7 Edge prendra fin l’année prochaine en raison de limitations matérielles, /e/OS aura prolongé la durée de vie du téléphone de cinq ans supplémentaires. « Nous rendons /e/OS disponible pour les appareils qui n’étaient plus supportés depuis longtemps par leurs constructeurs », explique Gaël Duval, fondateur et développeur de /e/OS. «Nous essayons de [enable them to] recevez toutes les dernières mises à jour de sécurité. Les grands fabricants installent de nombreux bloatwares sur les téléphones, des choses inutiles que les gens n’utilisent pas. Au fil du temps, cela ralentit les choses. Nous allégons le logiciel afin qu’il continue de fonctionner efficacement sur les appareils plus anciens. Les fabricants n’ont cessé d’augmenter la durée de vie des nouveaux téléphones. Pour les téléphones Galaxy S24 de cette année, Samsung a étendu la prise en charge à sept ans, ce qui correspond à la promesse de Google pour ses appareils Pixel. Apple prendra en charge l’iPhone 16 pendant au moins cinq ans. « En raison de l’actuel [processor] En raison de l’architecture et de la taille de la mémoire de ces nouveaux téléphones, il est probable qu’ils resteront utilisables très longtemps, probablement bien au-delà de sept ans », déclare Rik Viergever, directeur des opérations chez /e/OS.

Getty Images Samsung étend à sept ans le support logiciel de ses derniers téléphones

En plus de permettre aux appareils de fonctionner plus longtemps, les logiciels peuvent également être rendus plus économes en carbone lorsqu’ils fonctionnent. Les applications de téléphonie mobile doivent être économes en énergie, car la batterie du téléphone est limitée. Mais de nombreux logiciels fonctionnent sur des serveurs situés dans des centres de données, où il n’existe pas de telles limitations en matière de consommation d’énergie. « Vous ne pensez même pas à la quantité d’électricité que vous consommez lorsque vous créez des applications serveur, vous ne faites donc rien pour l’optimiser », explique Asim Hussain, directeur exécutif de la Green Software Foundation. « Il n’y a pratiquement aucun outil pour le mesurer. » La spécification Software Carbon Intensity (SCI) permet de mesurer l’empreinte carbone des logiciels et, plus tôt cette année, est devenu une norme industrielle mondiale. Le calcul en son cœur inclut à la fois les émissions liées au fonctionnement du logiciel et le carbone intrinsèque du matériel sur lequel il fonctionne. L’idée est d’avoir un score d’intensité carbone que les développeurs de logiciels peuvent utiliser pour suivre les progrès alors qu’ils tentent de réduire les émissions de leurs logiciels. La spécification a été créée par la Green Software Foundation, qui compte plus de 60 membres parmi lesquels Microsoft, Intel et Google. « Nous décrivons les logiciels verts comme des logiciels économes en énergie et en matériel, ce qui signifie qu’ils utilisent le moins de ressources physiques possible, ce qui entraîne moins d’émissions intrinsèques », explique M. Hussain. « Nous incluons également la sensibilisation au carbone, ce qui signifie faire plus lorsque l’électricité est propre et moins lorsqu’elle est sale. »

Annija Ratniece Calculer l’empreinte carbone d’un logiciel est vraiment difficile, déclare Asim Hussain

Cependant, l’élaboration de la partition est loin d’être simple. « Calculateur [the SCI] est incroyablement difficile », concède M. Hussain. « Le problème, c’est le manque de données. » Pour aider à combler cette lacune, la Green Software Foundation a créé un ensemble de modèles appelés Impact Framework. Il prend des observations de choses que vous pouvez voir, telles que le pourcentage des ressources d’un serveur qui est utilisé, et les transforme en estimations des émissions de carbone. Le conseil de M. Hussain aux directeurs de la technologie ? « Ayez confiance que si vous donnez à vos équipes un indicateur de performance comme le SCI, elles sauront ce qu’elles doivent faire pour l’optimiser. Vous vous tromperez probablement du premier coup, mais soyez aussi transparent que possible et obtenez des commentaires.

Pour aider les développeurs à améliorer l’efficacité énergétique de leurs logiciels, le projet ecoCode compile une collection de « odeurs de code ». Ce sont des indices selon lesquels le code pourrait peut-être utiliser moins de ressources, par exemple en remplaçant une instruction par une autre qui effectue le même travail plus rapidement. «C’est encore un domaine qui fait l’objet de nombreuses recherches», déclare Tariq Shaukat. Il est le PDG de Sonar, qui fabrique le logiciel d’analyse de code utilisé par le projet ecoCode. « Beaucoup [of code smells] tomberait sous l’égide d’un code trop complexe. La deuxième [type] ce sont des choses qui fonctionnent de manière inefficace : vous mettez à jour ou extrayez des données plus fréquemment que nécessaire. Un autre problème est le ballonnement. Comment rendre votre application aussi simple et rationalisée que possible ? Peter Campbell est directeur des logiciels verts chez Kainos, une société de services informatiques qui crée des logiciels basés sur le cloud pour ses clients. L’entreprise a formé ses 500 ingénieurs, spécialistes produits et concepteurs en utilisant le programme de la Green Software Foundation. cours de courte durée gratuit. « Nous pensions que si nous éduquions en interne et en externe, cela serait adopté comme par magie par toutes nos équipes », dit-il. « Il s’avère que cela ne fonctionne pas aussi simplement que cela. Le volet culture est vraiment difficile, non seulement pour amener les gens à agir, mais aussi pour continuer à lui donner la priorité. Il y a tellement de priorités de la part de nos clients que la durabilité n’est parfois pas la priorité la plus importante.

Kaïnos Il est difficile d’amener les ingénieurs à donner la priorité au développement vert, déclare Peter Campbell

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) a été estimé pour représenter 1,4% des émissions de gaz à effet de serre en 2020. Pourtant, une étude de 2018 estime Les TIC représenteraient 14% d’ici 2040. Certains signes montrent que les grandes entreprises prennent le problème plus au sérieux. Bien que seulement 10 % des grandes entreprises mondiales incluent aujourd’hui la durabilité des logiciels dans leurs exigences, cette proportion devrait atteindre 30 % d’ici 2027, selon les analystes de Gartner. M. Hussain ajoute que les logiciels sont beaucoup plus faciles à décarboner que de nombreux autres secteurs, comme l’aviation. « Nous devrions appuyer sur ce bouton maintenant parce que nous le pouvons. »