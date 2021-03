Les appareils photo des modèles Apple iPhone 13 Pro peuvent comporter une technologie de stabilisation par déplacement de capteur pour des images plus nettes

Apple inclurait la stabilisation d’image par décalage du capteur et les capacités de la caméra autofocus sur les prochains iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Le géant de la technologie basé à Cupertino avait introduit pour la première fois la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur pour l’objectif de la caméra Wide sur l’iPhone 12 Pro Max. Cette technologie d’imagerie déplace essentiellement le capteur au lieu de l’objectif pour une image plus nette avec une meilleure qualité. Cela peut également améliorer la photographie en basse lumière, car le plus grand capteur peut désormais mieux gérer la lumière. Lors du lancement de l’iPhone 12 Pro Max en octobre 2020, Apple a affirmé que la technologie de stabilisation d’image par déplacement de capteur était capable de stabiliser une image plus de 5000 fois par seconde.

La dernière fuite provient de DigiTimes citant des sources de l’industrie. Le rapport ajoute qu’Apple inclurait l’OIS à déplacement de capteur pour les objectifs Wide et Ultra-Wide sur l’iPhone 13‌ Pro et l’‌iPhone 13‌ Pro Max. De plus, la caméra grand angle inclurait l’autofocus. Selon certaines rumeurs, Apple apporterait l’objectif large avec OIS à décalage de capteur aux modèles restants de la gamme iPhone 13. Plus tôt en novembre, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait prédit que les prochains modèles d’iPhone Pro et Pro Max verraient des caméras Ultra-Wide améliorées. Kuo avait déclaré que les caméras ultra-larges des deux modèles haut de gamme d’iPhone 13 seraient améliorées en f / 1.8, 6P (objectif à six éléments) avec mise au point automatique, par rapport aux f / 2.4, 5P de l’iPhone 12 (cinq éléments). objectif) Tireurs ultra-larges avec mise au point fixe.

LIRE AUSSI: Les modèles Apple iPhone 13 Pro peuvent être livrés avec un affichage permanent et une technologie MagSafe améliorée

Outre le matériel, la société a également ajouté la prise en charge de ProRAW qui est un fichier RAW capturé par la caméra mais avec tous les ajustements de tonalité appliqués et sans perdre d’autres détails. Dans l’ensemble, avec des ajustements matériels et logiciels, Apple semble apporter des changements importants aux appareils photo des modèles iPhone 13 Pro. Pendant ce temps, Apple prévoit d’ajouter une variante de stockage de 1 To dans la prochaine gamme d’iPhone. À l’heure actuelle, très peu de fabricants de smartphones offrent un stockage intégré de 1 To sur leurs téléphones.