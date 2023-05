Les appareils OnePlus 11 et plus anciens reçoivent la mise à jour OxygenOS 13.1

OnePlus a annoncé le déploiement d’OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 pour le OnePlus 11. Il étend les fonctionnalités et la bibliothèque d’Omoji et dispose d’une nouvelle fonctionnalité TalkBack et de l’application Zen Space.

OxygenOS 13.1 ajoute également le mode Championnat et le contrôle de la lecture de musique à l’assistant de jeu. La mise à jour est en cours d’amorçage avec la version du micrologiciel CPH2447_13.1.0.501 (EX01) en Inde pour un petit pourcentage d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours.

OnePlus 11

En plus du OnePlus 11, OnePlus a déployé OxygenOS 13.1 pour OnePlus 11R et les smartphones plus anciens, y compris OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 10 Proet OnePlus 10T.

Vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour OxygenOS 13.1 pour les dix smartphones ci-dessous.

Interconnexion transparente (OnePlus 9 et 9 Pro uniquement) La nouvelle fonction de connexion automatique permet une connexion automatique entre les téléphones, les tablettes et les PC placés à proximité.

(OnePlus 9 et 9 Pro uniquement) Personnalisation (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 et 11R uniquement) Développe les fonctionnalités et la bibliothèque d’Omoji.

(OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 et 11R uniquement) Santé Ajoute une nouvelle fonctionnalité TalkBack qui reconnaît et annonce les images dans les applications et Photos. Ajoute la nouvelle application Zen Space, avec deux modes, Deep Zen et Light Zen, pour vous aider à vous concentrer sur le présent. Améliore le mode simple avec un nouveau widget d’assistance et des tutoriels rapides sur l’écran d’accueil. (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro et 9R uniquement)

Expérience de jeu Ajoute le mode Championnat à Game Assistant. Ce mode améliore les performances tout en désactivant les notifications, les appels et autres messages pour vous offrir une expérience de jeu plus immersive. Ajoute un contrôle de lecture de musique à Game Assistant, afin que vous puissiez écouter et contrôler facilement la musique tout en jouant.

Système (OnePlus 10 Pro uniquement) Améliore la stabilité et les performances du système. Prolonge la durée de vie de la batterie dans certains scénarios.

(OnePlus 10 Pro uniquement)

Et ce sont les numéros de version du micrologiciel avec lesquels OxygenOS 13.1 est déployé.

Modèle Version du firmware Pays

OnePlus 11 CPH2447_13.1.0.501(EX01) Inde

OnePlus 11R CPH2487_13.1.0.540(EX01) Inde

OnePlus 8 IN2011_13.1.0.513(EX01) Inde

OnePlus 8 Pro EN2021_13.1.0.513(EX01) Inde

OnePlus 8T KB2001_13.1.0.513(EX01) Inde

OnePlus 9 LE2111_13.1.0.500(EX01) Inde

OnePlus 9 Pro LE2121_13.1.0.500(EX01) Inde

OnePlus 9R LE2101_13.1.0.500(EX01) Inde

OnePlus 10 Pro NE2211_13.1.0.521(EX01) Inde

OnePlus 10 Pro NE2213_13.1.0.521(EX01) Europe/Mondial

OnePlus 10T CPH2413_13.1.0.520(EX01) Inde

OnePlus 10T CPH2417_13.1.0.520(EX01) Amérique du Nord

OnePlus 10T CPH2415_13.1.0.520(EX01) Mondial







Source