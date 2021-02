Les appareils les plus susceptibles de provoquer un incendie dans votre maison

Selon une étude du fournisseur d’électricité ElectricalDirect, basée sur les chiffres du gouvernement, il y a eu 15000 incendies domestiques liés aux appareils électroménagers en Angleterre entre avril 2019 et mars 2020.

La plupart des incendies liés aux appareils électroménagers ne sont pas causés par des défauts des appareils eux-mêmes. Au lieu de cela, ce sont les erreurs que les gens font en les utilisant.

Le moyen le plus courant de déclencher un feu était de placer un objet ménager trop près d’une source de chaleur. C’est trop facile à faire. Qui n’a pas jeté un torchon sur un comptoir à côté d’une plaque de cuisson allumée, ou laissé une planche à découper ou un gant de four trop près?

La deuxième cause la plus probable était la mauvaise utilisation des appareils. Cela comprend la couverture des évents, la surcharge des appareils ou des prises ou de laisser les appareils sans surveillance.

Dans cet esprit, ce sont les appareils les plus susceptibles d’être impliqués dans un incendie accidentel.

Appareils les plus susceptibles de provoquer un incendie accidentel

Type d’appareil Nombre d’incendies 2019-20 1 Cuisinière, y compris le four 8 001 2 Plaque de cuisson ou plaque chauffante autonome 1 581 3 Gril ou grille-pain 1 368 4 Four micro-onde 922 5 Sèche-linge 668 6 Machine à laver 624 7 Réfrigérateur 215 8 Lave-vaisselle 194 9 Friteuse 186 dix Hotte 182

La plupart des incendies ont été causés par une erreur humaine ou par négligence. Seulement 15% des incendies d’appareils ont été déclenchés par des appareils défectueux.

Les appareils défectueux sont les plus susceptibles de déclencher un incendie

Type d’appareil Nombre d’incendies 2019-20 1 Machine à laver 520 2 Sèche-linge 459 3 Cuisinière avec four 201 4 Réfrigérateur 181 5 Lave-vaisselle 171 6 Hotte 118 7 Gril ou grille-pain 116 8 Autres appareils électroménagers 96 9 Four micro-onde 74 dix Laveuse / sécheuse 54

Si vous vous demandez pourquoi les machines à laver ont pris la première place, c’est parce qu’elles contiennent un certain nombre de pièces qui, en cas de panne, n’arrêteront pas complètement l’appareil mais le feront surchauffer en cours de fonctionnement.

De plus, des cartes de circuits imprimés mal fabriquées à l’intérieur d’une machine à laver peuvent provoquer une panne électrique et déclencher un incendie.

Quelles marques ont fabriqué les appareils les plus défectueux?

Gardez à l’esprit que ces chiffres, comme tous les chiffres mentionnés dans cet article, ne sont valables que pour un an, en Angleterre. Ils ne représentent pas nécessairement la sécurité globale des produits des marques mentionnées.

Bien qu’il soit probable que le type d’appareils qui causent des incendies soit le même d’année en année, les marques peuvent changer.

Il est également vrai que les marques qui vendent plus de produits en Angleterre sont plus susceptibles de figurer sur cette liste. Une marque qui n’est pas mentionnée ci-dessous n’est pas nécessairement plus sûre.

Marque Nombre d’incendies 2019-20 1 Point chaud 311 2 Indesit 183 3 Beko 150 4 Bosch 100 5 Aspirateur 93 6 Bonbons 59 7 Zanussi 47 8 Chevalier blanc 39 9 Tourbillon 33 dix Buisson 32

Pour Hotpoint et Indesit, ce sont leurs machines à laver et sèche-linge qui étaient les plus susceptibles d’être défectueux. La même chose était vraie pour Beko, même si les lave-vaisselle et les réfrigérateurs-congélateurs étaient également impliqués.

Comment vous pouvez protéger votre maison

1. Achetez et installez un détecteur de fumée. Si vous avez déjà un avertisseur de fumée, vérifiez-le régulièrement pour vous assurer qu’il est en bon état de fonctionnement.

2. Enregistrez vos appareils. Lorsque vous achetez un nouvel appareil, assurez-vous de l’enregistrer auprès du fabricant. Si un appareil est défectueux, ils vous contacteront pour vous informer d’arrêter de l’utiliser. Dans la plupart des cas, ils remplaceront l’appareil défectueux.

Accédez à RegisterMyAppliance pour le faire maintenant. La plupart des fabricants vous permettront également d’enregistrer des appareils plus anciens.

Si vos appareils sont trop vieux ou si vous les avez achetés d’occasion, consultez la page de rappel de produits du gouvernement pour vous assurer qu’ils sont sûrs à utiliser.

3. Ne laissez pas les appareils en marche lorsque vous sortez, en particulier les sèche-linge. Si possible, débranchez les petits appareils électriques qui ne sont pas utilisés.

4. Assurez-vous de ne pas surcharger vos prises. Si vous utilisez des multiprises, ne les utilisez pas avec de gros appareils. Assurez-vous que les gros appareils électroménagers ont une prise sur eux-mêmes.

5. Vérifiez régulièrement vos fils et câbles. Ne les étirez pas et ne les passez pas sous des tapis. Éloignez-les des sources de chaleur. S’ils sont effilochés ou endommagés, n’allumez pas votre appareil.

6. Nettoyez vos appareils. Cela comprend la vérification du filtre de votre sèche-linge, l’essuyage des déversements et le nettoyage de la graisse intégrée sur les ventilateurs d’extraction et dans les fours. Videz également votre grille-pain régulièrement.

6. N’essayez pas de réparer les appareils vous-même.

7. Assurez-vous que les appareils et les chargeurs portent une marque de sécurité européenne ou britannique.

8. Recherchez des signes de câblage électrique défectueux, comme des lumières clignotantes et des prises chaudes.

9. Si vous remplacez un fusible, utilisez uniquement le fusible adapté à l’appareil.

10. Prenez l’habitude de garder les articles loin de votre plaque de cuisson et de votre grille-pain. Ne laissez pas de planche à pain sur votre plaque de cuisson et ne laissez pas tomber votre torchon sur le comptoir à côté. Gardez la zone autour de ces appareils dégagée.

Pour plus de conseils sur l’entretien de vos appareils électroménagers, consultez nos articles sur les erreurs d’appareils que vous êtes probablement en train de commettre et sur les hacks de nettoyage d’appareils électroménagers.