Les appareils Fitbit nécessiteront un compte Google à partir de 2023

Google a finalisé son acquisition de Fitbit l’année dernière et l’a renommé “Fitbit by Google”, mais Fitbit a continué à lancer des appareils portables comme avant d’être acquis. Et bien que les clients puissent actuellement utiliser les comptes Fitbit pour de nouveaux appareils et services, les choses changeront à partir de 2023.

Fitbit a mis à jour sa page d’assistance pour révéler qu’après le lancement des comptes Google sur Fitbit en 2023, “certaines utilisations de Fitbit nécessiteront un compte Google, notamment pour s’inscrire à Fitbit ou activer les nouveaux appareils et fonctionnalités Fitbit”.

Cependant, après le lancement, les utilisateurs existants avec des comptes Fitbit auront la possibilité de déplacer leurs données Fitbit vers leurs comptes Google ou de continuer à utiliser les appareils et services Fitbit existants avec les comptes Fitbit tant qu’ils sont pris en charge, ce qui sera au moins jusqu’à début 2025.

Fitbit indique que les comptes Google sur Fitbit “prendront en charge un certain nombre d’avantages pour les utilisateurs de Fitbit, notamment une connexion unique pour Fitbit et d’autres services Google, une sécurité de compte de pointe, des contrôles de confidentialité centralisés pour les données utilisateur Fitbit et davantage de fonctionnalités de Google sur Fitbit. “

Si vous craignez de partager vos données de condition physique avec Google, sachez que Google respectera les engagements contraignants il a conclu avec les régulateurs mondiaux pour finaliser l’acquisition de Fitbit, et par conséquent, il n’utilisera pas les données de santé et de bien-être de Fitbit pour Google Ads.

