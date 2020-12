Amazon met à jour son assistant vocal Alexa avec une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser Live Translation. Comme son nom l’indique, la mise à jour permettra aux personnes parlant dans deux langues différentes de converser entre elles, Alexa jouant le rôle d’interprète et traduisant les deux côtés de la conversation. La fonctionnalité utilise la technologie de reconnaissance vocale d’Amazon et la technologie de traduction automatique neuronale pour fonctionner et prend en charge la traduction entre l’anglais et le français, l’espagnol, l’hindi, le portugais (brésilien), l’allemand ou l’italien. On dit que la fonction de traduction en direct fonctionne avec les appareils Echo (haut-parleurs et écran) dont les paramètres régionaux sont définis sur English US. La société de commerce électronique n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité.

Pour utiliser la traduction en direct, les utilisateurs doivent activer Alexa avec la commande «Alexa, traduis en hindi». Les utilisateurs entendront un bip, après quoi ils devront prononcer la phrase ou la phrase. Le géant du commerce électronique affirme qu’Alexa détecterait alors la langue parlée et traduirait chaque côté de la conversation en quelques instants. Sur les appareils Echo Show, les utilisateurs peuvent également voir la traduction en plus de l’entendre. Pour mettre fin à une session de traduction, les utilisateurs peuvent utiliser la commande «Alexa, arrête». De plus, Amazon affirme que la société envisage d’améliorer la fonctionnalité avec une technologie d’apprentissage des langues et de reconnaissance vocale pour offrir une meilleure expérience. La traduction en direct serait utile dans l’industrie hôtelière car les clients étrangers peuvent communiquer avec les membres du personnel sans aucune barrière linguistique, ajoute la société. Notamment, les appareils Echo compatibles Alexa prennent déjà en charge la traduction de plusieurs mots dans différentes langues.

Au cours des derniers mois, Amazon a ajouté de nouvelles fonctionnalités linguistiques sur Alexa pour améliorer l’expérience utilisateur. Récemment, la société a étendu la prise en charge de la langue hindi à ses appareils Fire TV compatibles Alexa. Il permet essentiellement aux utilisateurs de communiquer et de visualiser du contenu sur le téléviseur en hindi. De plus, la société a déployé le mode multilingue pour les utilisateurs d’Amazon Echo aux États-Unis, qui permet aux utilisateurs d’Alexa de parler dans une combinaison de langues telles que l’anglais et l’espagnol, le français et l’anglais, etc. Avec la fonctionnalité de traduction en direct sur les appareils Echo alimentés par Alexa, la société espère donner une concurrence féroce à Google, qui propose déjà des fonctionnalités de traduction similaires avec son Nest et d’autres appareils compatibles avec Google Assistant.