Les appareils de streaming Amazon Fire TV sont jusqu’à 42% de réduction

La mise à niveau de votre téléviseur ne signifie pas nécessairement que vous devez acheter un tout nouveau téléviseur. Avec un appareil de diffusion en continuvous pouvez regarder tous vos contenus préférés sur Netflix, YouTube, , , et d’autres applications de streaming populaires – et avec des réductions de prix de Les appareils Fire TV d’Amazon sont le moment idéal pour investir dans un nouveau streamer multimédia afin de revitaliser votre configuration de divertissement à domicile.

Que vous recherchiez un prix bas, plus d’options de contrôle vocal, un streaming haute définition 4K ou autre chose, cette vente sur Amazon a des options pour répondre à vos besoins. Nous avons mis en évidence quelques-unes de nos options préférées ci-dessous.

Notre Fire TV Stick préféré, le 4K Max est 40 % plus puissant que la version 4K standard et prend en charge le Wi-Fi 6, le seul streamer Fire TV qui le fait actuellement, avec Dolby Vision, HDR, HDR10+ et Dolby. Atmos audio. De plus, il est plus rapide que ses prédécesseurs et comprend une télécommande vocale Alexa. Assurez-vous simplement que vous disposez d’un routeur compatible pour profiter du Wi-Fi 6, bien que l’appareil lui-même fonctionne également avec les routeurs précédents. Bien que cet appareil ait coûté aussi peu que 35 $ lors des ventes de vacances de l’année dernière, cela correspond au prix le plus bas que nous ayons vu en 2022. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick 4K Max.