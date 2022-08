Les appareils auditifs seront bientôt vendus en vente libre. Voici ce que vous devez savoir.

“Les patients disent:” Tout le monde marmonne toujours, si seulement ils pouvaient énoncer, je pourrais les comprendre “”, a déclaré William Shapiro, directeur de l’audiologie au sein du département d’oto-rhino-laryngologie – chirurgie de la tête et du cou à NYU Langone Health.

Les personnes atteintes de ce type de perte auditive moins grave peuvent avoir l’impression qu’il leur manque souvent des mots dans une conversation et demander fréquemment aux gens de se répéter.

En vieillissant, nous devenons plus susceptibles de perdre notre audition. Selon le National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, environ une personne sur trois aux États-Unis entre 65 et 74 ans souffre d’une perte auditive, et près de la moitié des personnes de plus de 75 ans ont des difficultés à entendre. Mais “la perte auditive peut survenir à tout âge, à tout stade”, a déclaré Julie Honaker, audiologiste à la Cleveland Clinic.

Et parce que notre cerveau s’adapte à ces pertes, le début peut être progressif et insidieux. “La blague courante est que vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde autour de vous le sait”, a déclaré le Dr Frank Lin, directeur du Cochlear Center for Hearing and Public Health à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.