Amazon a commencé à déployer la nouvelle interface Fire TV pour Fire TV Stick de troisième génération et Fire TV Stick Lite en Inde. Dévoilée pour la première fois en septembre, l’interface mise à jour de Fire TV dispose d’une page d’accueil personnalisée, permettant aux utilisateurs d’accéder plus rapidement à leur contenu préféré. Il prend également en charge les profils d’utilisateurs jusqu’à six personnes, avait annoncé la société. De plus, le géant du commerce électronique améliore les suggestions sur la page d’accueil avec de meilleures recommandations de films et d’émissions de télévision. La société ajoute que les modèles Fire TV Stick d’ancienne génération commenceront à recevoir la nouvelle interface TV l’année prochaine, bien que la feuille de route exacte reste floue.

Amazon note que la nouvelle interface Fire TV aura un écran d’accueil repensé qui fonctionnerait plus rapidement et offrirait une meilleure navigation. Le menu principal a été déplacé au centre de l’écran pour permettre aux utilisateurs de naviguer vers des destinations clés telles que Accueil, Rechercher, En direct, Bibliothèque, Profils et plus encore. De plus, l’onglet Rechercher sur l’écran principal reçoit également des améliorations pour recommander des émissions de télévision et des films plus personnalisés. Au début de l’année prochaine, la société ajoutera Alexa Explore pour fournir une destination dédiée où les utilisateurs pourront découvrir les fonctionnalités Alexa populaires, afficher les appareils connectés pour la maison intelligente, voir les stocks, et plus encore.

Amazon indique que les utilisateurs de Fire TV peuvent également personnaliser l’ordre des applications, des chaînes et des jeux dans le menu principal. Pour ce faire, sélectionnez l’application> Cliquez sur l’icône de menu sur la télécommande Fire TV> Sélectionnez Déplacer> Déplacer l’application vers la position souhaitée. Comme mentionné, les utilisateurs peuvent désormais créer jusqu’à six profils utilisateur sur Fire TV, pour offrir une expérience personnalisée aux membres d’un ménage. Les profils permettent à chaque utilisateur d’accéder à son historique de visionnage, à ses recommandations, à sa liste de surveillance, à ses préférences de télévision en direct et à sélectionner les paramètres, y compris les fonctionnalités d’accessibilité. Les utilisateurs peuvent également changer de profil utilisateur à l’aide de l’assistant vocal Alexa. Pour créer un profil vocal, appuyez sur le bouton vocal de la télécommande Fire TV et dites «Alexa, apprends ma voix». Les utilisateurs peuvent également ouvrir l’application Alexa sur le smartphone, accéder aux paramètres, sélectionner votre profil, appuyer sur créer à côté de la voix et appuyer sur continuer.