Les appareils 5G les plus rapides aux États-Unis

La 5G n’est peut-être pas encore près de tenir tout ce qui lui a été promis il y a tant d’années. J’attends toujours que la voiture autonome transportant un Dr qui effectue une opération à cœur ouvert à distance à l’aide d’un robot équipé de la 5G tout en jouant à Apex Legends Mobile avec un ping 4 soit signalée. Jusqu’à ce que cela se produise, la 5G sera un échec. Cependant, avoir de bonnes vitesses 5G est toujours important et nous connaissons maintenant les appareils 5G à jeun actuels aux États-Unis (et dans le monde entier).

Selon OOKLA, que vous connaissez comme la société à l’origine de cette application Speedtest, les 5 appareils américains les plus rapides proviennent tous de Samsung ou d’Apple. Après avoir examiné tous les chiffres qui leur ont été communiqués au cours du troisième trimestre de 2022, ils pensent que l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Pro sont les appareils 5G les plus rapides du marché. Derrière ces deux-là se trouve le nouveau Samsung Galaxy Fold 4, suivi du Galaxy S21+ et du Galaxy S22 Ultra.

Les meilleurs modèles d’iPhone ont signalé des vitesses de téléchargement impressionnantes avec une moyenne de 177 Mbps. Le meilleur pliable Samsung a atteint une vitesse moyenne aux États-Unis de 162 Mbps. Malheureusement, les vitesses de téléchargement sont toujours terribles, avec la médiane la plus rapide à moins de 20 Mbps. C’est plus une limitation du réseau qu’autre chose, car le matériel de ces appareils est capable de plus.

Et en parlant de réseaux, OOKLA souligne dans son article sur les appareils les plus rapides que les performances varient d’un réseau à l’autre et qu’ils n’ont pas ventilé les données par réseau. Notre compréhension ici est qu’ils ont examiné tous les tests de vitesse exécutés sur leurs applications à travers les États-Unis à partir de tout réseaux, puis en ont fait la moyenne par appareil. C’est une ventilation assez simple.

Vous voulez voir quelque chose de déprimant ? Voici les résultats du Brésil (la Chine a aussi l’air aussi bien) :

C’est déprimant parce que les États-Unis aiment se considérer comme les meilleurs en tout et en tout temps. En ce qui concerne les vitesses du réseau, je ne suis pas sûr que cela soit vrai depuis très, très longtemps. Le Brésil et la Chine affichent des vitesses de téléchargement et de téléchargement doublées et, comme vous pouvez le voir ici, la liste des meilleurs appareils du Brésil n’inclut même pas les produits les plus récents et les plus fantaisistes d’Apple et de Samsung. L’appareil le plus rapide au Brésil est un appareil Moto G, qui coûterait quelques centaines de dollars aux États-Unis. Encore une fois, tout est question de réseaux dans ces tests et les États-Unis sont en retard sur de nombreux autres pays.

Quelle est la vitesse de votre 5G local ?