Les apnéistes d’élite plongeant profondément dans les océans ont des niveaux d’oxygène dans le cerveau encore inférieurs à ceux des phoques : étude

La plongée en mer est un sport d’aventure qui assure une montée d’adrénaline aux amateurs de sensations fortes. Les apnéistes d’élite plongent sans aide en pleine mer. Ils peuvent même faire une plongée atteignant jusqu’à 350 pieds ou 107 mètres sous l’eau – la limite dans laquelle seules les créatures marines telles que les phoques, les baleines et les dauphins sont capables de plonger. Cependant, une étude récente révèle que les plongeurs qui plongent à cette profondeur ont des niveaux d’oxygène dans le cerveau encore plus bas que les phoques.

Les apnéistes humains d’élite réalisent certains des exploits les plus exceptionnels de l’endurance humaine. Faisant des plongées de plus de quatre minutes, ils atteignent des profondeurs de plus de 100 m en une seule apnée. Les apnéistes repoussent les limites de ce que le corps humain peut tolérer. Les nouvelles découvertes publiées dans Philosophical Transactions de la Royal Society indiquent que les plongeurs réussissent cet exploit exemplaire parce qu’ils présentent une physiologie similaire à celle des mammifères marins lorsqu’ils sont dans l’eau.

Le chercheur principal, le Dr Chris McKnight de la Sea Mammal Research Unit (SMRU) de l’Université de St Andrews, a révélé: «Nous avons mesuré des fréquences cardiaques aussi basses que 11 battements par minute et les niveaux d’oxygénation du sang chutent à 25 pour cent, ce qui est bien au-delà le point à 50 pour cent.

Il a en outre déclaré que leurs réactions physiologiques et les conditions auxquelles ils sont exposés sont si uniques qu’elles ne peuvent pas être facilement reproduites. C’est la raison pour laquelle le groupe d’apnéistes offre un moyen unique de comprendre comment le corps réagit à un faible taux d’oxygène dans le sang, une faible oxygénation du cerveau et une grave suppression cardiovasculaire.

L’étude vise à trouver de nouvelles façons de traiter les patients cardiaques humains ainsi qu’à augmenter la sécurité des apnéistes. L’étude aide également à analyser comment les apnéistes se sont conditionnés à tolérer des épisodes d’oxygène extrêmement faible et d’apport d’oxygène au cerveau. L’analyse permet de mieux comprendre comment le prétraitement (préconditionnement) pour les interventions chirurgicales pourrait être effectué. L’étude vise également à développer des procédures chirurgicales pour améliorer la protection du cerveau et du cœur pendant la chirurgie cardiaque.

