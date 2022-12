Les apiculteurs de Floride sont sous le choc de l’ouragan Ian

Au moins les trois quarts des plantes à fleurs ont besoin de l’aide de pollinisateurs, y compris les abeilles, les papillons et les mites, pour produire des fruits et des graines, et environ un tiers de la nourriture consommée par les humains dépend de la pollinisation par les abeilles. Le changement climatique, les pesticides et la perte d’habitat contribuent à une forte baisse des populations d’abeilles, et l’apiculture commerciale est vitale pour la production d’abeilles mellifères.

Sur les 800 000 ruches de Floride, environ 60 % sont axées sur la pollinisation, a déclaré M. Coldwell. Les abeilles de l’État sont des pollinisateurs clés pour la récolte d’amandes de Californie, a déclaré M. Coldwell. Ils sont ensuite expédiés au Montana pour la pollinisation de la luzerne, suivi de Washington et de l’Oregon pour les poires et les cerises ; à travers les plaines vers le Wisconsin et les Dakotas pour les canneberges ; vers l’Ohio, l’Indiana, l’Illinois et la Pennsylvanie pour les pommes, les pêches et les cerises ; et enfin vers le nord-est pour les bleuets et les canneberges avant d’être renvoyés vers le sud.

L’impact de la perte de tant d’abeilles mellifères en Floride pourrait s’étendre au-delà des fruits et légumes. La luzerne est un aliment de base pour le bétail.

“C’est très lucratif – tant que tout se passe parfaitement”, a déclaré M. Coldwell, ajoutant: “Vous allez voir l’effet de retombée sur la chaîne d’approvisionnement des épiciers à cause de cela.”

Parmi les producteurs de miel qui louent leurs ruches à des producteurs d’amandiers en Californie se trouve Bee-Haven Honey Farm dans le comté de Polk, en Floride. Tammy Sadler, qui dirige la ferme avec son mari, Michael Sadler, a déclaré que Bee-Haven avait perdu quelques centaines de ruches en la tempête, mais serait encore en mesure d’envoyer environ 400 ruches dans l’ouest. Ils font partie des chanceux, dit-elle.

“Nous n’avons eu aucun revenu pour cette saison, mais une augmentation spectaculaire de nos dépenses”, a déclaré Mme Sadler. « D’autres personnes ont perdu du matériel tangible. Je ne sais pas comment ils se remettent de ça. Cela prendra des années. Nous en connaissons quelques-uns qui ont dit: «Je suis sorti. Je suis trop vieux pour recommencer. J’ai fini.’ Ce pays n’a pas déjà assez d’apiculteurs commerciaux.