Les apiculteurs apportent leur aide après la chute d’un camion de caisses transportant 5 millions d’abeilles

Vers 5h30 du matin, une camionnette tirant des caisses contenant environ 5 millions d’abeilles mellifères a perdu le contrôle sur une route, provoquant la chute des caisses et la fuite des abeilles. Les policiers ont réagi en appelant d’urgence les apiculteurs pour contrôler la situation et en implorant le public de rester à l’écart.

Luc Peters venait de se lever et nourrissait ses animaux. Mike Barber aidait son fils de 8 ans à se rendormir. Terri Faloney parlait à sa mère, qui l’a alertée de la nouvelle.

Les apiculteurs ont saisi leurs combinaisons de protection et se sont précipités sur les lieux, où les policiers savaient à peine quoi faire. Les apiculteurs ont rassemblé les abeilles dans les caisses en bois et, à 11 heures du matin, tout était sous contrôle.

La nuit précédente, l’agriculteur et apiculteur commercial Tristan Jameson a collecté des abeilles dans l’un de ses ruchers à Milton, en Ontario, et a chargé des caisses dans une remorque reliée à son Ford F-350. Il les transférait dans un autre rucher à environ 35 miles au sud de Grimsby.

Après avoir arrêté de trembler, Jameson a déclaré avoir trouvé des cônes de construction sur le côté de la rue pour bloquer la remorque alors qu’il essayait d’éloigner les conducteurs de la zone. Il a déclaré qu’il avait couru vers une entreprise d’aménagement paysager de l’autre côté de la rue et avait demandé à un employé d’appeler le 911. Il avait ensuite commencé à rassembler les abeilles dans les caisses.

A 7h14, le Service de police régional de Halton a conseillé aux gens de fermer leurs fenêtres et d’éviter la zone. À peu près au même moment, les agents ont trouvé des apiculteurs en ligne et ont appelé à l’aide, tandis que certains apiculteurs ont vu la nouvelle et se sont portés volontaires.