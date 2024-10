Les aperçus de l’IA de Google sont désormais disponibles dans plus de 100 pays pour plus d’un milliard d’utilisateurs

Google annoncé il déploie les aperçus de l’IA dans la recherche Google dans plus de 100 pays supplémentaires, les rendant ainsi accessibles à plus d’un milliard d’utilisateurs et dans toutes les langues prises en charge. Il s’agit de la plus grande extension des aperçus d’IA à ce jour, qui était auparavant disponible par défaut dans sept pays (sans y adhérer).

Google a écrit :

Alors maintenant, dans le cadre de notre plus grande expansion à ce jour, nous lançons des aperçus de l’IA dans plus de 100 pays et les rendons accessibles dans davantage de langues, vous aidant ainsi à effectuer des recherches d’une toute nouvelle manière, quelles que soient les questions qui vous préoccupent. À partir de cette semaine, AI Overviews commencera à être déployé dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde. Avec cette dernière extension, AI Overviews comptera plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde chaque mois. Dans le cadre de cette mise à jour, nous étendons également la prise en charge linguistique à tous les niveaux. Si vous résidez dans un pays disposant d’aperçus de l’IA, vous pouvez désormais les obtenir dans toutes les langues actuellement prises en charge, notamment l’anglais, l’hindi, l’indonésien, le japonais, le portugais et l’espagnol. Ainsi, par exemple, si vous êtes aux États-Unis et que vous parlez espagnol, vous pouvez désormais voir les aperçus de l’IA dans votre langue préférée.

Voici la liste des pays dans lesquels les aperçus IA fonctionnent dans la recherche Google.

Amériques :

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Bahamas

Barbade

Bélize

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Dominique

République dominicaine

Équateur

Salvador

Grenade

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras

Jamaïque

Mexique

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Porto Rico

Saint-Kitts-et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Surinam

Trinité-et-Tobago

Îles Vierges américaines

États-Unis

Uruguay

Venezuela

Asie-Pacifique :

Samoa américaines

Antarctique

Australie

Bangladesh

Bhoutan

Brunéi

Cambodge

Îles Cook

Fidji

Guam

Inde

Indonésie

Japon

Kiribati

Kirghizistan

Laos

Malaisie

Maldives

Îles Marshall

Micronésie

Mongolie

Birmanie

Nauru

Népal

Nouvelle-Zélande

Nioué

Îles Mariannes du Nord

Pakistan

Palaos

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Philippines

Samoa

Singapour

Îles Salomon

Sri Lanka

Taïwan

Tadjikistan

Thaïlande

Timor-Leste

Tokélaou

Tonga

Turkménistan

Tuvalu

Îles mineures éloignées des États-Unis

Ouzbékistan

Vanuatu

Viêt Nam

Europe, Moyen-Orient et Afrique :

Angola

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

République centrafricaine

Tchad

Comores

Congo (RDC)

Congo (République)

Côte d’Ivoire

Guinée équatoriale

Érythrée

Eswatini

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Kenya

Lesotho