Les antiviraux contre la grippe et les anticorps pourraient étouffer la prochaine pandémie: étude

Des chercheurs d’une université canadienne ont découvert que la combinaison de médicaments antiviraux avec une thérapie par anticorps pourrait être plus efficace pour lutter contre la grippe saisonnière – et une éventuelle pandémie – que d’utiliser l’un ou l’autre traitement seul.

L’étude, menée par des chercheurs de l’Université McMaster à Hamilton, a montré que l’utilisation d’une combinaison de médicaments antiviraux tels que le Tamiflu, un médicament prescrit aux personnes à risque sérieux de contracter la grippe, avec une thérapie par anticorps, rendait les médicaments “plus puissants” tandis que les anticorps étaient “significativement” plus efficace pour tuer les cellules infectées.

Les résultats ont été publiés mardi dans la revue à comité de lecture Cell Reports Medicine.

“Les thérapies par anticorps ont été utilisées pour traiter le COVID-19, et en théorie, elles pourraient être utilisées pour traiter la grippe comme une nouvelle approche thérapeutique”, a déclaré Matthew Miller, auteur principal de l’étude et directeur de l’Institut Michael G. DeGroote de McMaster pour la recherche sur les maladies infectieuses. , a déclaré dans un communiqué de presse.

“Nous avons vraiment besoin d’avoir de meilleures stratégies pour protéger les gens contre les pandémies de grippe, car pour le moment, nous n’avons rien.”

En utilisant des souris, les chercheurs ont découvert que la combinaison de thérapies améliorait les propriétés anti-virus des anticorps. Les anticorps se lient à la surface d’un appel infecté, ce qui déclenche une réponse immunitaire pour tuer la cellule avant que le virus ne se propage, selon les chercheurs.

Ils disent que la combinaison peut aider les médicaments antiviraux à durer plus longtemps, étant donné que les virus sont moins susceptibles de devenir résistants aux médicaments lorsqu’ils sont utilisés avec une thérapie par anticorps.

“Le mécanisme derrière la façon dont le médicament et les thérapies par anticorps fonctionnent ensemble est tout à fait unique et surprenant”, a déclaré Ali Zhang, auteur principal du document de recherche et étudiant au doctorat de McMaster, dans le communiqué.

“Cette approche nous permet à la fois de désactiver un composant crucial du virus et de renforcer notre propre système immunitaire pour mieux détecter et prévenir la propagation de l’infection.”

Selon le communiqué de presse, Miller et son équipe ont étudié largement les anticorps neutralisants, capables de combattre un large éventail de virus respiratoires, pendant plus de 10 ans.

Les chercheurs affirment que leurs découvertes pourraient aider à protéger les personnes à haut risque, telles que les personnes âgées et les enfants, contre une pandémie de grippe émergente.