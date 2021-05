Les Antilles rappellent Andre Russell pour la série T20 contre l’Afrique du Sud, l’Australie et le Pakistan | Nouvelles de cricket

Andre Russell a pris 5-15 pour Kolkata Knight Riders lors de la récente IPL et a obtenu un meilleur score de 54 avec la batte

Les Antilles ont rappelé le polyvalent Andre Russell pour leur série Twenty20 contre l’Afrique du Sud, l’Australie et le Pakistan, mais le spinner Sunil Narine reste indisponible.

Russell est rejoint dans une équipe de 18 joueurs pour les trois séries de cinq matchs par les quilleurs Sheldon Cottrell, Oshane Thomas et Hayden Walsh Jr, ainsi que le batteur Shimron Hetmyer.

Les vétérans Dwayne Bravo, Fidel Edwards et Chris Gayle sont également dans le groupe, qui sera mis en quarantaine et s’entraînera à Sainte-Lucie avant l’ouverture de la série contre l’Afrique du Sud à la Grenade le 26 juin, la série suivante contre l’Australie et le Pakistan ayant lieu en juillet et août.

Mais Narine est absent après avoir indiqué plus tôt cette année qu’il peaufine son jeu. L’action du hors-spinner a été rapportée en octobre dernier lors de la Premier League indienne, mais a ensuite été jugée équitable.

Le capitaine Kieron Pollard reste à la barre alors que les Antilles se préparent à défendre leur titre de 20 victoires en Coupe du monde en Inde plus tard cette année.

« Ces prochains T20I sont cruciaux pour notre préparation à la Coupe du monde ICC T20 », a déclaré l’entraîneur-chef Phil Simmons.

« Nous avons réuni une équipe très solide avec des vainqueurs de match de classe mondiale expérimentés et de jeunes joueurs talentueux et passionnants prêts à exploser sur la scène mondiale et à faire de grandes choses pour le cricket des Antilles.

«Nous sommes à ce stade où nous avons identifié ceux que nous chercherons à être le noyau de l’équipe pour défendre notre titre de Coupe du monde.

« Nous avons gagné il y a cinq ans, donc les semaines et les mois à venir seront des étapes importantes sur la voie de la défense de notre titre et d’être champions du monde pour la troisième fois. »

L’équipe T20I des Antilles: Kieron Pollard (capitaine), Nicholas Pooran (gardien de guichet), Fabian Allen, Dwayne Bravo, Sheldon Cottrell, Fidel Edwards, Andre Fletcher, Chris Gayle, Shimron Hetmyer, Jason Holder, Akeal Hosein, Evin Lewis, Obed McCoy, Andre Russell, Lendl Simmons , Kevin Sinclair, Oshane Thomas, Hayden Walsh Jr.