Les Antilles ont battu l’Australie 4-1 dans la série T20 alors qu’Evin Lewis frappe 79 balles sur 34 lors du match final | Nouvelles de cricket

Les Antilles célèbrent leur victoire 4-1 en série internationale T20 contre l’Australie

Evin Lewis a réussi 79 points sur 34 balles alors que les Antilles ont battu l’Australie par 16 points lors du cinquième match à Sainte-Lucie pour remporter la série 4-1 et envoyer un avertissement aux rivaux avant la Coupe du monde de cette année.

Les manches de Lewis comprenaient neuf six et quatre quatre et ont porté les champions en titre de la Coupe du monde T20 à 199-8 sur leurs 50 overs.

Le Trinidadien, 29 ans, est également devenu le batteur le plus rapide à 100 T20 internationaux six, réalisant l’exploit lors de son 42e match, sept matches plus vite que son compatriote antillais Chris Gayle, qui l’a fait en 49.

L’Australie a pris un bon départ dans sa poursuite de 200, malgré la défaite de Josh Philippe (0) au premier tour, alors que le skipper Aaron Finch (34 ans) et Mitchell Marsh (30 ans) prenaient les commandes – mais les visiteurs se sont égarés après le départ du duo pour terminer le 183-9.

Les quilleurs rapides des Antilles Sheldon Cottrell (3-28) et Andre Russell (3-43) ont partagé six guichets alors que les hôtes ont produit une autre démonstration dominante au stade national de cricket Daren Sammy.

Lewis a déclaré : « C’est toujours bien de contribuer à une victoire. J’ai travaillé extrêmement dur de 2017 à maintenant. Cette série compte beaucoup pour moi – lorsque vous marquez des points contre ces équipes, vous vous sentez très bien. »

Les Antilles semblaient sur la bonne voie pour un total encore plus important après avoir atteint 168-3 au 15e, mais ont été limitées par le bowling serré d’Andrew Tye (3-37) et d’Adam Zampa (2-30) lors des cinq derniers overs.

Les équipes s’affronteront désormais dans trois matches internationaux d’une journée à la Barbade, à partir de mardi.