Les Antilles, deux fois championnes, ne parviennent pas à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois

C’est un nouveau creux pour les Antilles. Quelque chose qui était impensable dans le passé s’est produit. Les doubles champions samedi se sont retirés de la course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde 2023 à 50 ans en Inde, après que l’Écosse les ait choqués par sept guichets lors d’un match Super Six de la qualification, ici samedi. Champions des éditions 1975 et 1979, c’est la première fois en 48 ans d’histoire du tournoi que les Antilles ne figurent pas parmi les 10 meilleures équipes de cricket overs limité.

L’Écosse l’emporte sur les Antilles et les doubles champions ne sont pas en lice pour atteindre #CWC23 #SCOvWI: https://t.co/gPzox918Py pic.twitter.com/BWoDayxLLf – Coupe du monde de cricket ICC (@cricketworldcup) 1 juillet 2023

Samedi, les Antilles ont de nouveau produit un spectacle lamentable avec la batte – 181 all-out en 43,5 overs – et l’Ecosse n’a montré aucun scrupule à frapper la cible pour gagner avec sept guichets en main et 6,3 overs à épargner et à accumuler davantage. ignominie des doubles champions du monde.

Matt Cross (74 pas sur 107 balles) et Brendon McMullen (69 sur 106 balles) ont ajouté 125 pour le deuxième guichet pour sceller la victoire.

Après avoir perdu une rencontre cruciale dans l’éliminateur Super Over contre les Pays-Bas dans un match du groupe A, qui a suivi une défaite contre le Zimbabwe, les Antilles sont entrées dans le tour Super Six sans points et avec un taux de course net inférieur aux autres équipes.

Les Antilles étaient toujours dépendantes du résultat des autres matches.

Les Antilles avaient quatre points après avoir battu les États-Unis (par 35 points) et le Népal (101 points), mais les roues se sont rapidement effondrées en raison d’un mauvais cricket dans tous les départements.

Mais depuis qu’ils ont perdu contre le Zimbabwe et les Pays-Bas – qui se sont tous deux qualifiés pour le Super Six du groupe A – les Antilles n’ont pas emporté de points supplémentaires.

Avec entrées PTI