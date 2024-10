Les antihistaminiques les plus récents peuvent provoquer de la somnolence

Dans de grandes études, 11 à 14 % des personnes prenant du Zyrtec ont signalé une somnolence, contre 6 % des personnes souffrant de somnolence avec une pilule inactive.

Cher Dr Roach : Zyrtec peut-il être pris sans danger pour les personnes de 75 ans ?

La cétirizine (Zyrtec) est un antihistaminique de « nouvelle génération » avec moins d’effets secondaires que les antihistaminiques plus anciens, comme la diphenhydramine (Benadryl). Néanmoins, certaines personnes ressentiront de la somnolence avec ce médicament. Dans de grandes études, 11 à 14 % des personnes prenant du Zyrtec ont signalé une somnolence, contre 6 % des personnes souffrant de somnolence avec une pilule inactive.

Les personnes âgées sont encore plus susceptibles de développer une somnolence, il est donc recommandé de ne pas dépasser 5 mg (la moitié de la dose pour les jeunes adultes) pour les personnes âgées de 77 ans ou plus.

La raison de cette dose plus faible est que les personnes âgées ont tendance à avoir un métabolisme plus lent, de sorte que la dose de 5 mg est à peu près équivalente à la dose de 10 mg pour les personnes plus jeunes.

Un problème qui peut survenir lorsqu’une personne prend un antihistaminique quotidiennement est que si elle arrête de le prendre, elle peut développer de fortes démangeaisons. Pour éviter cela, ne le prenez pas tous les jours, sauf si vous en avez vraiment besoin, et même dans ce cas, essayez de vous en passer périodiquement. Si vous prenez Zyrtec pour traiter des symptômes d’allergie chronique du nez, vous pourriez obtenir de meilleurs résultats avec un stéroïde nasal, comme la fluticasone (Flonase).

