Les antifongiques suivent le chemin des antibiotiques : surutilisés, ils rencontrent des résistances

Aux États-Unis, les cliniciens pourraient prescrire de manière excessive des traitements antifongiques topiques pour les infections cutanées, ce qui pourrait exacerber un problème croissant de résistance aux médicaments. selon une nouvelle étude.

L’année dernière, un dermatologue de New York a signalé les premiers cas dans le pays d’un nouveau champignon cutané hautement contagieux et résistant aux traitements antifongiques courants. La propagation silencieuse de la communauté semble être à l’origine de ces cas non liés. Dans l’ensemble, des cas d’infections cutanées fongiques résistantes aux médicaments (la teigne) ont été identifiés à ce jour dans au moins 11 États américains.

Face à l’augmentation de la résistance, les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention ont examiné de plus près la manière dont les cliniciens américains prescrivent des antifongiques topiques. Comme c’est le cas des antibiotiques et des infections bactériennes, la surutilisation d’antifongiques peut favoriser le développement de résistances. Et diagnostiquer correctement les infections cutanées peut être extrêmement difficile sans diagnostic. Une étude de 2016 a révélé que même les dermatologues certifiés étaient on se trompe souvent en essayant d’identifier les infections cutanées simplement à vue.

Comme première étape pour évaluer la situation, les chercheurs du CDC se sont tournés vers les données sur les ordonnances rédigées pour 48,8 millions de bénéficiaires de Medicare Part D en 2021. Au cours de l’année entière, les cliniciens ont prescrit 6,5 millions de traitements antifongiques topiques. Cela représente suffisamment d’ordonnances pour qu’environ un bénéficiaire de Medicare Part D sur huit puisse obtenir un antifongique.

Parmi l’ensemble des données des prescripteurs de Medicare, il y avait un peu plus d’un million de cliniciens prescripteurs, mais seulement 131 000 environ de ces cliniciens prescrivaient des antifongiques topiques. Lorsque ces prescripteurs ont été classés en fonction du volume de traitements antifongiques qu’ils ont prescrits, les 10 pour cent les plus importants, soit 13 106 prescripteurs, représentaient environ 45 pour cent de toutes les ordonnances antifongiques rédigées cette année-là, soit 2,9 millions sur un total de 6,5 millions.

Prescripteurs problématiques

La plupart des ordonnances antifongiques de l’année ont été rédigées par des médecins de soins primaires, qui ont rédigé environ 40 pour cent des ordonnances. Ils ont été suivis par des infirmières praticiennes/assistants médicaux, des dermatologues et des podologues.

Les prescriptions les plus courantes concernaient le kétoconazole, la nystatine et le dipropionate de clotrimazole-bétaméthasone, une association médicamenteuse contenant un antifongique et un corticostéroïde. Ce dernier point est particulièrement préoccupant puisque l’on pense que cette combinaison est un moteur de la résistance aux médicaments.

Bien que les données indiquent que certains prestataires prescrivent potentiellement des médicaments antifongiques – et que certains médicaments antifongiques sont particulièrement sujets à la résistance – les chercheurs ne disposaient pas de données de diagnostic sur les cas. Ainsi, ils ne pouvaient pas dire combien de prescriptions d’antifongiques étaient étayées par des tests de diagnostic confirmant une infection fongique. Cela dit, une autre limite de l’étude est qu’elle n’a pas pris en compte l’utilisation de médicaments antifongiques en vente libre. Par conséquent, l’utilisation d’antifongiques parmi les bénéficiaires de Medicare est probablement sous-estimée.

L’étude constitue une étape préliminaire pour améliorer la gestion des antifongiques, notent les auteurs. Mais « le volume substantiel de prescriptions d’antifongiques topiques et d’antifongiques-corticostéroïdes parmi les bénéficiaires de Medicare Part D dans le cadre d’infections résistantes émergentes souligne la nécessité d’évaluer les pratiques actuelles d’utilisation d’antifongiques topiques », concluent les auteurs. Les cliniciens doivent « être judicieux », préviennent-ils, et confirmer les diagnostics d’infection cutanée fongique lorsque cela est possible.