Le président Donald Trump, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ont tous reçu des anticorps monoclonaux lorsqu’ils ont été traités pour COVID-19.

Et malgré des facteurs de risque tels que l’âge et le poids qui les exposent au risque de tomber gravement malades, ils se rétablissent rapidement, même si Christie a passé une semaine en soins intensifs.

Ils attribuent tous des anticorps monoclonaux.

Mais seule une fraction de ces doses a atteint les personnes qui pourraient en bénéficier, a déclaré lundi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

La raison en est un mélange de science et de politique, avec quelques problèmes de logistique et de dotation en personnel.

Les anticorps monoclonaux imitent le processus naturel du système immunitaire, en lui fournissant des molécules que le corps fabrique normalement pour combattre la maladie. Ils sont spécifiques à chaque maladie, mais se sont révélés très efficaces contre d’autres conditions, y compris Ebola, la polyarthrite rhumatoïde et certains types decancer.

Trump était tellement impressionné par les anticorps monoclonaux qu’il a promis de les mettre gratuitement à la disposition de tous aux États-Unis. Depuis, le gouvernement a acheté et livré plus de 250 000 doses de deux thérapies aux hôpitaux de tout le pays.

Mais la recherche n’est pas claire sur le fait que les anticorps monoclonaux aident les patients à récupérer plus rapidement. Deux panels clés qui recommandent la manière dont les médecins devraient traiter les patients atteints de COVID-19 ont refusé de soutenir les anticorps monoclonaux. Jusqu’à ce qu’ils le fassent, les médecins peuvent hésiter à prescrire le traitement.

«Bien que ceux-ci semblent prometteurs, il n’y a pas suffisamment de preuves concluantes pour savoir que ceux-ci ont un avantage clinique», a déclaré le Dr Rajesh Gandhi, un médecin spécialiste des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School, qui siège aux deux comités d’orientation.

La plupart des patients hospitalisés sont trop malades pour bénéficier des médicaments, et il est difficile de livrer des médicaments aux patients atteints de COVID-19 qui ne sont pas assez malades pour être hospitalisés, a déclaré Gandhi.

Les hôpitaux ont un personnel limité pour administrer des anticorps monoclonaux car le COVID-19 a rempli leurs lits et sont occupés à administrer les premières vaccinations.

Les médicaments sont difficiles à administrer, nécessitant une perfusion d’une heure suivie d’une à deux heures d’observation. Et les personnes qui ont besoin d’anticorps monoclonaux sont au stade le plus contagieux de la maladie, ce qui rend difficile l’administration des médicaments dans des établissements comme les centres de cancérologie ou de dialyse qui administrent généralement des médicaments par perfusion.

La semaine dernière, environ 20% des 250 000 doses d’anticorps monoclonaux livrés aux États ont été utilisées, selon un porte-parole de la santé et des services sociaux.

Pour améliorer l’utilisation,Azar a déclaré que l’opération fédérale Warp Speed ​​avait commencé à fournir des doses aux pharmacies de détail dotées de centres de perfusion, aux établissements de soins infirmiers qualifiés et aux services de perfusion à domicile.

Azar a déclaré que les personnes à haut risque de maladie grave devraient demander à leur médecin les anticorps monoclonaux dès qu’ils reçoivent un diagnostic de COVID-19.

« Nous ne pouvons tout simplement pas avoir cet outil très précieux sur les étagères », a déclaré Azar.

L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré que les seules personnes qui obtiennent des anticorps monoclonaux sont maintenant celles comme Trump et ses amis qui ont le bon médecin ou qui savent quoi demander.

«Les patients qui rencontrent déjà des obstacles pour obtenir de bons soins courent le risque d’avoir du mal à trouver des médecins et des centres capables de perfuser ces médicaments, tandis que ceux connectés à de meilleurs sites de service sont en mesure de rechercher ces médicaments», a-t-il déclaré. « Cela risque d’aggraver les disparités que nous constatons déjà dans les résultats du COVID. »

Lorsque Trump a reçu la thérapie faite par Regeneron Pharmaceuticals de New York, il était parmi moins de 10 personnes à recevoir le médicament en dehors d’un essai, sous une exemption pour «usage compassionnel». Christie a également reçu le traitement de cette façon, bien que la combinaison de deux anticorps, le casirivimab et l’imdevimab, ait été autorisée par la FDA au moment où Giuliani est tombé malade.

Un traitement similaire, le bamlanivimab, fabriqué par Eli Lilly and Co. d’Indianapolis, Indiana, a également reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, qui nécessite un niveau d’efficacité inférieur à une approbation complète.

Les anticorps monoclonaux ont été jugés « très excitants » au début de la lutte contre le COVID-19

Depuis les premiers jours de la pandémie, les responsables de la santé ont promis que les anticorps monoclonaux changeraient la donne dans la lutte contre le COVID-19.

Le 2 mars, lors d’une réunion à la Maison Blanche avec des dirigeants de sociétés pharmaceutiques, le Dr Deborah Birx, qui avait récemment pris le poste de coordonnatrice de la réponse aux coronavirus pour le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a vanté la combinaison d’anticorps monoclonaux, de thérapies et de vaccins pour lutter contre le COVID -19. «C’est très encourageant», dit-elle.

« C’est très excitant. Et la vitesse est aussi très excitante », a répondu Trump.

Deux mois plus tard, l’administration a annoncé la création de l’opération Warp Speed, un effort gouvernemental de 10 milliards de dollars pour développer rapidement des vaccins, des thérapies et des diagnostics pour lutter contre le COVID-19.

Les vaccins ont été développés en un temps record. Mais Gottlieb, l’ancien commissaire de la FDA, a déclaré que l’administration n’avait pas travaillé assez rapidement pour étendre la capacité de fabrication d’anticorps monoclonaux.

Des millions de doses pourraient être disponibles et utilisées aujourd’hui, si le gouvernement avait fait plus tôt, a déclaré Gottlieb. Il a déclaré que les responsables auraient dû utiliser l’autorité du gouvernement pour amener d’autres sociétés pharmaceutiques à fabriquer ces monoclonaux.

Le gouvernement aurait également pu investir dans des sites spéciaux pour administrer des monoclonaux, a déclaré Gottlieb, qui siège également au conseil d’administration de Pfizer, le géant pharmaceutique derrière l’un des deux vaccins COVID-19 autorisés jusqu’à présent.

« Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, écrivions et préconisions en avril et mai que nous devrions commencer à essayer de réquisitionner la capacité de fabrication de produits biologiques, reconnaissant que les anticorps allaient être disponibles à un moment donné à l’automne », a déclaré Gottlieb.

S’ils avaient commencé à fabriquer des médicaments plus tôt et si les gens avaient compris leur potentiel, nous ne serions peut-être pas dans la situation actuelle, a-t-il déclaré. « Nous ne l’avons tout simplement pas fait. »

Gandhi, du Massachusetts General, a déclaré que les essais cliniques sur les anticorps monoclonaux auraient également pu progresser plus rapidement.

« Ces anticorps vont nous donner une réponse assez rapidement », a déclaré Gandhi. « Cela aurait été bien si la réponse remontait à des mois. »

Une dure leçon apprise pendant la pandémie: les États-Unis ont besoin d’un meilleur système pour mener des essais cliniques pendant une épidémie, lorsque le besoin d’informations est urgent mais que les études sont plus difficiles, a déclaré Gandhi.

Les anticorps Lilly et Regeneron pourraient « sauver des vies et prévenir les hospitalisations »

Bien que les données restent limitées, les anticorps monoclonaux semblent généralement sûrs.

« Je pense que ces deux anticorps monoclonaux peuvent sauver des vies et empêcher les hospitalisations », a déclaré lundi Moncef Slaoui, le chef scientifique de l’opération Warp Speed.

« Ils sont efficaces pour éliminer le virus et donner le temps à la propre réponse immunitaire du patient d’éliminer tout ce qui reste (le virus reste) », a-t-il déclaré, « et d’un autre côté, ils sont très bons pour réduire la charge virale, ce qui est très probable. se traduisent par un bénéfice clinique, mais ce bénéfice n’a pas été confirmé. »

Dans de petits essais cliniques, les anticorps Lilly et Regeneron – qui ont tous deux été autorisés par la FDA pour une utilisation d’urgence – ont semblé aider les gens à rester en dehors de l’hôpital. Les deux médicaments ont été autorisés chez les patients non hospitalisés.

Parmi un groupe de personnes à haut risque récemment diagnostiquées avec le COVID-19, environ 10% qui ont reçu un placebo ont fini par nécessiter des soins hospitaliers pour traiter leur maladie, contre seulement 3% de ceux qui ont reçu l’anticorps monoclonal de Lilly. Les résultats de Regeneron étaient similaires.

Regeneron, dans une étude de 275 personnes publiée la semaine dernière dans le New England Journal of Medicine, a montré que ses anticorps monoclonaux réduisaient la quantité de virus chez les personnes diagnostiquées avec le COVID-19, en particulier celles qui portaient des niveaux de virus particulièrement élevés et celles dont les corps n’avaient pas encore commencé à le combattre.

Gandhi a déclaré qu’il n’était pas encore clair si la réduction de la charge virale d’une personne pouvait l’aider à se rétablir plus rapidement ou à sauver sa vie.

Et les études étaient si petites « qu’il est difficile d’être extrêmement sûr de ces résultats », a déclaré Gandhi.

C’est pourquoi l’Infectious Disease Society of American et les lignes directrices des National Institutes of Health, que les praticiens utilisent souvent pour diriger les soins qu’ils fournissent, ont refusé de soutenir l’utilisation d’anticorps monoclonaux, a-t-il déclaré.

Azar s’est plaint lundi que les deux groupes devraient être prêts à accepter des données moins concluantes lors d’une pandémie mondiale, alors que des milliers d’Américains meurent chaque jour.

« Nous avons été très déçus que cet outil incroyablement important qui devrait être utilisé plus fréquemment, qui devrait être utilisé pour empêcher les gens d’entrer dans l’hôpital » n’atteint pas plus de patients, a déclaré Azar.

Regeneron et Lilly poursuivent leurs essais d’anticorps monoclonaux, dans l’espoir de rendre plus de données disponibles prochainement. Slaoui a déclaré que Lilly enquêtait également sur trois cas dans lesquels le virus semblait muter pour échapper au médicament, bien que les trois participants à l’essai se soient rétablis.

