Les anticorps du vaccin Sinovac Covid-19 commencent à s’estomper 6 mois après la 2e dose – étude

Un document de recherche publié dimanche a révélé que seulement 16,9% des personnes qui avaient reçu deux doses du vaccin chinois à deux semaines d’intervalle, et 35,2% de celles qui avaient reçu les deux injections à quatre semaines d’intervalle, avaient encore des anticorps au-dessus du seuil de neutralisation six mois après cela. deuxième vaccin.

Bien que l’article n’ait pas encore été évalué par des pairs, des chercheurs de l’autorité de contrôle des maladies de la province chinoise du Jiangsu ont examiné des échantillons de sang d’adultes en bonne santé âgés de 18 à 59 ans pour voir l’impact durable d’avoir deux doses du jab Sinovac.

En plus d’explorer l’effet de deux doses, les scientifiques ont étudié les avantages d’une troisième injection de rappel, trouvant qu’elle avait un fort impact positif sur l’augmentation du niveau d’anticorps chez les receveurs si elle était administrée six mois après la deuxième injection. Lorsque les gens ont eu ce coup de rappel, les chercheurs ont constaté une augmentation de trois à cinq fois de leur niveau d’anticorps neutralisants, indiquant que le coup supplémentaire pourrait aider à maintenir la protection contre le virus.

Bien que l’étude donne un aperçu de l’effet du coup Sinovac Covid, les scientifiques ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas examiné l’impact des variantes hautement transmissibles sur le niveau de protection fourni, avertissant que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

La dernière recherche fait suite à une étude similaire menée par la faculté de médecine de l’Université Thammasat de Thaïlande et le Centre national de génie génétique et de biotechnologie du pays. Cette recherche, publiée début juillet, a montré que le niveau d’anticorps chez les personnes à double piqûre ayant reçu le vaccin Sinovac diminuait de moitié tous les 40 jours. L’étude de 500 participants n’a pas non plus permis de mieux comprendre la protection des doses de vaccin offertes contre les variantes Alpha ou Delta de Covid-19.

