Lorsque les régulateurs fédéraux ont approuvé deux traitements aux anticorps le mois dernier pour une utilisation d’urgence chez les patients à haut risque Covid-19, les médecins craignaient qu’il n’y en ait pas assez pour tout le monde. Le président Trump avait pris l’un des traitements, fait par Regeneron, en octobre et l’avait promu comme un «remède». Les premières données des essais avaient montré que les traitements pouvaient garder les personnes à risque de maladie grave hors de l’hôpital s’ils étaient administrés peu de temps après l’infection par le coronavirus. Mais dans une tournure surprenante des événements, les traitements sont inutilisés dans les réfrigérateurs des hôpitaux à travers le pays, juste au moment où ils pourraient faire le plus pour aider les patients et alléger le fardeau des hôpitaux débordés alors que les cas et les décès atteignent des niveaux records. Le Dr Daniel M. Skovronsky, directeur scientifique d’Eli Lilly, qui fabrique l’autre traitement par anticorps monoclonaux, a déclaré qu’il avait supposé que « nous allons retenir les foules qui veulent obtenir ce médicament. »

« J’avais tort. » Le gouvernement fédéral a sous la main près de 532000 doses des deux médicaments, dont 55% ont été expédiés, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais les premières données recueillies auprès des hôpitaux par le gouvernement fédéral suggèrent qu’ils n’ont donné qu’environ 20 pour cent de leur approvisionnement aux patients. Les hôpitaux et les cliniques, décalés par les besoins des malades et se préparant à aider à administrer les nouveaux vaccins contre les coronavirus, n’ont pas accordé autant d’attention à ces traitements, qui doivent être perfusés aux patients dans un laps de temps restreint, dans les 10 jours suivant quand ils commencent à montrer des symptômes, mais avant qu’ils ne soient suffisamment malades pour être hospitalisés. Les administrateurs ont eu du mal à identifier les personnes qui devraient recevoir les médicaments anticorps en raison des retards dans les tests et du manque de coordination entre les sites de test et les hôpitaux. Et la demande des patients eux-mêmes a été plus faible que prévu. Certains ont hésité à sortir de chez eux pour obtenir les thérapies dans les hôpitaux – ou ont l’impression que les traitements ne leur sont pas disponibles mais qu’ils vont à des personnes bien connectées comme Chris Christie, l’ancien gouverneur républicain du New Jersey, et Ben Carson. , le secrétaire au logement de l’administration Trump. «Il y avait des politiciens qui l’avaient compris et qui s’en vantaient, ou quoi que ce soit d’autre, et puis les gens ont pensé, eh bien ce n’est pas pour moi – c’est pour ces gens», a déclaré le Dr Skovronsky. Fédéral et responsables de la santé publique ont dû prendre la décision extraordinaire d’exhorter les patients à rechercher des traitements dont on s’attendait autrefois à ce qu’ils soient arrachés.

«Il y a peut-être une option thérapeutique qui pourrait vous aider à vous garder hors de l’hôpital», a déclaré Alex M. Azar II, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. «S’il vous plaît, parlez à votre fournisseur de soins de santé.» Le centre médical Tufts de Boston a reçu 117 doses des traitements Eli Lilly et Regeneron, mais seulement 19 patients les ont reçues dans les deux semaines qui ont suivi le début de leur traitement par l’hôpital le 6 décembre. «C’était juste un peu de tout» qui a limité l’utilisation, a déclaré la Dre Helen Boucher, chef des maladies infectieuses de l’hôpital. La rareté du traitement a été un problème, car certains hôpitaux étaient réticents à épuiser les fournitures et certains patients, ainsi que leurs médecins, estimaient que les traitements étaient si inaccessibles qu’ils ne les ont pas demandés. À l’instar des hôpitaux, les agences de santé publiques chargées de superviser l’utilisation des traitements par anticorps étaient occupées à faire face à la hausse des taux d’infection et au déploiement de deux vaccins. «Ils sont vraiment très préoccupés par le vaccin en ce moment – c’est leur problème n ° 1», a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin en chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires, qui représente les agences de santé des États.

Les anticorps monoclonaux sont des copies synthétisées artificiellement des anticorps que les gens produisent naturellement lorsque leur système immunitaire combat l’infection. Le médicament d’Eli Lilly consiste en un anticorps, tandis que celui de Regeneron est un cocktail de deux. Bien que les essais cliniques ne soient pas terminés, les premières données ont montré qu’ils pourraient prévenir l’hospitalisation chez les personnes à haut risque de complications graves parce qu’elles sont plus âgées ou souffrent d’obésité ou d’une maladie chronique comme le diabète.