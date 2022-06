Les anticipations d’inflation font monter les enchères pour la Banque du Canada

TORONTO-

Selon les analystes, le risque que l’inflation s’enracine dans l’économie canadienne augmente, car la flambée des prix de l’essence et d’autres biens de consommation très visibles sape les efforts de la Banque du Canada pour contenir les attentes d’augmentation des prix.

Une fois que l’inflation s’est intégrée à une économie, elle a tendance à devenir plus difficile à maîtriser sans déclencher un ralentissement économique, voire une récession.

Les données de l’indice des prix à la consommation du Canada pour mai, attendues mercredi, qui incluront de nouvelles pondérations du panier qui n’auront probablement pas d’impact majeur, devraient montrer que l’inflation grimpe au-dessus du sommet de 6,8 % en avril en trois décennies.

Ce que les banques centrales redoutent, c’est une situation dans laquelle les hausses de prix deviennent auto-réalisatrices – les anticipations de prix plus élevés poussent les gens à augmenter les revendications salariales et à accélérer les achats, entraînant de nouvelles hausses de prix.

La Banque du Canada mène une « bataille » pour contrôler les attentes d’inflation, a déclaré Derek Holt, chef de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia, qui prévoit un taux de croissance de 7,8% pour l’IPC de mai.

« Ils ont raté leur chance de l’étouffer dans l’œuf et maintenant vous avez des consommateurs et des entreprises qui ne se soucient plus de ce qui le motive. Ils sont engagés dans un comportement extrapolateur, ce qui est la voie que les banques centrales veulent toujours éviter. »

Comme dans d’autres pays, la flambée des prix s’explique en grande partie par les contraintes d’approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine. Mais à mesure que l’inflation persiste, les attentes selon lesquelles les pressions sur les prix se poursuivront ont augmenté.

Un sondage du Conference Board du Canada pour le mois de mai montre que 78 % des Canadiens s’attendent à ce que l’inflation dépasse l’objectif de 2 % de la Banque du Canada au cours des trois prochaines années, contre 77 % en avril.

Les investisseurs en ont pris note, pariant que la banque centrale égalera la récente augmentation de taux de trois quarts de point de pourcentage de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion le 13 juillet, ce qui serait la plus forte hausse en 24 ans.

La menace d’anticipations d’inflation non maîtrisées survient alors que les prix de l’essence au Canada ont grimpé en juin pour atteindre un sommet record de 2,15 $ le litre.

« Les banquiers centraux ne peuvent pas être trop satisfaits de ce qui se passe aux pompes à essence, car c’est l’un des prix que les ménages suivent le plus étroitement, et avec d’autres produits de base comme le lait et le pain, il a plus d’influence sur les perceptions de l’inflation que sur sa valeur réelle. poids dans le panier du consommateur », a déclaré Avery Shenfeld, économiste en chef chez CIBC Capital Markets.

Pour maintenir les attentes ancrées pendant qu’elle dénoue les mesures de relance dans une économie en surchauffe, la Banque du Canada a pris la rare mesure de fournir des indications sur la trajectoire des taux, affirmant qu’ils pourraient dépasser le sommet de la fourchette neutre de 2 à 3 %.

Le 4 juillet, la banque centrale doit publier ses enquêtes trimestrielles auprès des entreprises et des ménages, qui comprennent des mesures de leurs perspectives d’inflation.

« Je pense que les sondages continueront d’augmenter », a déclaré Holt. « C’est un rythme de hausses de taux plus rapide et plus raide afin de corriger ces attentes. »