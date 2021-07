Les anticipations d’inflation augmentent, atteignant un nouveau sommet pour l’enquête de la Fed de New York

Malgré l’assurance de la Réserve fédérale que les pressions inflationnistes actuelles ne dureront pas, les consommateurs voient les choses différemment, selon une enquête menée lundi par le district de New York de la banque centrale.

L’enquête de juin sur les attentes des consommateurs a montré que les attentes d’inflation médianes au cours des 12 prochains mois ont bondi à 4,8%, une augmentation de 0,8 point de pourcentage par rapport à mai et la lecture la plus élevée de l’histoire pour une série qui remonte à 2013.

Alors que les perspectives pour les trois prochaines années sont restées inchangées à 3,6%, cela reste bien au-dessus du niveau de 2% que la Fed considère sain pour une économie en croissance.

Les responsables de la banque centrale ont insisté sur le fait que le récent pic d’inflation ne durera pas. Ils ont prévu lors de leur réunion de juin que leur jauge préférée afficherait un gain de 3% en 2021, mais reculerait ensuite à 2,1% les années suivantes et s’établirait autour de la fourchette cible par la suite.

UNE Rapport de la Fed publié vendredi que le président Jerome Powell présentera au Congrès cette semaine a réitéré la position de la banque centrale selon laquelle les pressions inflationnistes actuelles sont « transitoires » et résultent en grande partie des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs susceptibles de s’atténuer à mesure que l’économie revient à sa normale post-pandémique.

D’autres indicateurs d’inflation sont en route cette semaine. L’indice des prix à la consommation de juin, qui prend moins en compte la prise de décision de la Fed que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, devrait afficher un gain de 5 % en glissement annuel, égalant le niveau de mai, qui était le plus élevé depuis août 2008. Hors prix volatiles des aliments et de l’énergie, l’IPC devrait augmenter de 4 %, contre 3,8 % pour ce qui serait le plus élevé depuis janvier 1992.

Les consommateurs interrogés par la Fed de New York s’attendent à ce que l’accélération des prix des maisons se poursuive à un rythme annuel de 6,2%, le même qu’en mai, bien que la plage d’incertitude autour de cette projection soit la plus élevée de l’histoire de la série.

Les travailleurs voient leurs revenus augmenter de 2,6% sur 12 mois, le plus élevé depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Les attentes selon lesquelles le taux de chômage sera plus élevé dans un an sont tombées à 30,7%, le plus bas de l’histoire de la série.