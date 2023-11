Les antibiotiques courants sont toujours en pénurie alors que les cas d’infections streptococciques augmentent

CNN

De nombreux parents aux États-Unis sont débordés pour s’occuper d’enfants malades : non seulement le Covid-19, la grippe et le VRS circulent, mais les médecins affirment que les cas d’angine streptococcique sont en augmentation.

Données montre une augmentation constante des cas d’angine streptococcique aux États-Unis à partir du mois d’août, principalement chez les enfants âgés de 4 à 12 ans – mais une tendance continue pénurie L’utilisation de certaines formes d’amoxicilline, un antibiotique couramment utilisé pour traiter l’infection bactérienne, complique les choses.

La poudre d’amoxicilline, qui est mélangée pour fabriquer la formulation liquide de l’antibiotique couramment utilisé chez les enfants, est en pénurie depuis octobre 2022, en raison de la pénurie de médicaments de la Food and Drug Administration des États-Unis. base de données montre.

La FDA affirme reconnaître les effets de la pénurie, mais souligne qu’elle ne peut pas forcer les sociétés pharmaceutiques à en fabriquer davantage.

« Pour la poudre d’amoxicilline pour suspension buvable qui a connu une pénurie en raison de l’augmentation de la demande l’automne dernier, les quatre fabricants continuent de produire, de commercialiser et de travailler pour se remettre complètement de la pénurie. Nous continuerons à maintenir le site Web à jour avec les dates de reprise prévues au fur et à mesure que les entreprises les fourniront et offrirons une assistance sur tout ce dont les entreprises ont besoin pour augmenter l’offre », a déclaré mardi l’agence dans un communiqué.

Tous les fabricants de poudre d’amoxicilline n’ont pas expliqué les raisons de ces lacunes. La plupart produisent encore l’antibiotique mais le disposent d’une allocation, ce qui signifie que leurs clients ne peuvent en commander qu’une quantité limitée.

L’amoxicilline était l’antibiotique le plus prescrit dans le pays en 2021, avec 129 ordonnances exécutées pour 1 000 personnes, CDC données montre. Les antibiotiques comme l’amoxicilline sont 42 % plus susceptibles d’être en pénurie que d’autres types de médicaments, selon un rapport de 2022 de la Pharmacopée américaine.

Les formes de capsules et de comprimés d’amoxicilline ne figurent pas sur la liste des pénuries, mais les experts affirment qu’ils ne constituent pas une option appropriée pour les jeunes enfants qui ne peuvent souvent pas avaler de pilules, en particulier lorsqu’ils ont mal à la gorge.

Les antibiotiques alternatifs peuvent ne pas convenir au traitement pour d’autres raisons.

«Tous les streptocoques du groupe A sont sensibles à l’amoxicilline. Il n’en va pas de même pour l’érythromycine et l’azithromycine, qui sont parfois utilisées comme alternatives à l’amoxicilline. Certaines bactéries streptococciques du groupe A sont résistantes à ces antibiotiques », selon le Dr Kristina Bryant, pédiatre spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital pour enfants Norton de Louisville.

« Les enfants n’ont généralement aucune difficulté à le prendre et il entraîne peu d’effets secondaires. Les enfants le tolèrent bien », a-t-elle déclaré à propos de l’amoxicilline, ajoutant que les alternatives n’avaient pas aussi bon goût que la version liquide aromatisée au bubble-gum.

N’importe qui peut contracter l’angine streptococcique, mais elle est plus fréquente chez les enfants âgés de 5 à 15 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. La saison infectieuse s’étend généralement de décembre à avril, avec un pic en février.

Selon les données d’Epic Research, qui appartient à la société de logiciels de soins de santé Epic, le diagnostic de streptocoque est plus fréquent chez les enfants de 4 à 8 ans. Dans ce groupe, la part des visites médicales pour streptocoque reste généralement inférieure à 5 % lorsque la saison culmine. en février – mais cette année, il a atteint plus de 8 % début mars.

Les pourcentages ont atteint un plus bas début août et ont recommencé à augmenter lentement à mesure que les enfants retournaient à l’école. Pour la semaine du 21 octobre, un peu plus de 4 % des enfants âgés de 4 à 8 ans aux États-Unis a eu une visite chez le médecin pour une infection streptococcique, selon les données d’Epic.

Le Dr Jennifer Stevenson, directrice du service des urgences du Henry Ford Medical Center – Fairlane à Dearborn, Michigan, affirme avoir vu une quantité importante d’infections streptococciques cette année, même pendant l’été.

« Nous avons très certainement constaté une incidence accrue d’infections streptococciques », a-t-elle noté. “Le streptocoque est en fait notre deuxième diagnostic le plus courant aux urgences depuis mars, ce qui est inhabituel.”

En avril, un analyse par Epic Research a montré que dans l’ensemble Les cas d’angine streptococcique ont augmenté jusqu’à atteindre un taux près de 30 % plus élevé que lors du pic précédent, en février 2017, après une baisse significative pendant la pandémie de Covid-19.

Les précautions que de nombreuses personnes ont prises pour se protéger du Covid-19, comme le port de masques et la distanciation sociale, les ont également protégées de l’angine streptococcique.

«Je m’attends à ce que nous voyons de plus en plus de streptocoques. Et je pense qu’en continuant à examiner ces chiffres, je pense que vous verrez qu’ils sont plus élevés qu’ils ne l’étaient l’année dernière », a déclaré Stevenson.

Il est difficile de prédire les tendances des streptocoques pédiatriques au cours des prochains mois car le CDC ne suit pas ces cas comme il le fait pour le Covid-19 et la grippe, selon Bryant..

« L’angine streptococcique est une infection courante et nous savons que les cas vont augmenter chaque année », a-t-elle déclaré. « C’est une infection tellement courante. Il n’a pas été nécessaire de suivre l’angine streptococcique.

L’angine streptococcique est une infection de la gorge et des amygdales causée par une bactérie appelée streptocoque du groupe A. Selon le CDC, cela s’accompagne souvent de fièvre, de maux de gorge, de douleurs à la déglutition et d’amygdales rouges et enflées. Plus rarement, certaines personnes peuvent avoir des maux de tête, des douleurs à l’estomac ou des vomissements.

La bactérie reste généralement dans la gorge et se propage par des gouttelettes respiratoires et par contact direct, comme en buvant dans la même tasse qu’une personne infectée a utilisée.

Pour confirmer une infection à streptocoque du groupe A, les prestataires de soins effectuent généralement une culture de gorge ou utilisent un test rapide de détection d’antigène, selon le CDC. Les résultats d’un test rapide prennent environ 15 minutes, mais les résultats d’une culture de gorge peuvent prendre deux ou trois jours.

Une fois qu’une personne est testée positive pour l’angine streptococcique, les médecins lui prescrivent des antibiotiques tels que l’amoxicilline. Une personne cesse généralement d’être contagieuse après avoir pris des antibiotiques pendant environ 24 heures, mais il est important de continuer à prendre les médicaments prescrits même après avoir commencé à se sentir mieux.

Certains enfants contracteront plusieurs infections streptococciques au cours d’une année, selon Bryant, et il peut sembler qu’ils ne répondent plus au médicament.

« J’ai vu plusieurs enfants comme ça au printemps. Ils ont eu plusieurs épisodes consécutifs. Cependant, a-t-elle noté, « nous ne voyons pas davantage de streptocoques parce que la bactérie est soudainement devenue résistante aux antibiotiques ».

Si l’angine streptococcique de votre enfant ne s’améliore pas avec les antibiotiques, dit Bryant, il se peut que d’autres bactéries présentes dans la gorge rendent les antibiotiques moins efficaces. Votre enfant peut également être porteur d’une streptocoque, selon le CDC. Dans ce cas, parlez à un médecin d’un traitement ultérieur.

Il n’existe aucun vaccin pour prévenir l’infection, selon le CDC. Les parents devraient encourager leurs enfants à se laver régulièrement les mains à l’école et à se couvrir la bouche lorsqu’ils toussent.

Si l’amoxicilline est prescrite à votre enfant mais que vous ne la trouvez pas dans votre pharmacie locale, Stevenson vous conseille de demander à votre médecin un médicament alternatif plutôt que de laisser l’infection sans traitement.

“Si l’infection streptococcique n’est pas traitée, cette personne peut potentiellement être contagieuse pendant des semaines”, a-t-elle déclaré. “L’autre complication du fait de ne pas traiter complètement ces infections est que cela donne à ces petites bactéries la possibilité de développer une résistance aux antibiotiques auxquels elles ont été exposées.”

Deidre McPhillips et Brenda Goodman de CNN ont contribué à ce rapport.