Le Dr Phoebe Williams est une spécialiste des maladies infectieuses qui travaille à réduire la résistance aux antimicrobiens. Sur la photo, elle travaille au Kenya. Crédit : Hamish Gregory. × fermer

Une nouvelle étude a révélé que les médicaments destinés à traiter les infections courantes chez les enfants et les bébés ne sont plus efficaces dans de grandes régions du monde, en raison des taux élevés de résistance aux antibiotiques.

L’étude menée par l’Université de Sydney a révélé que de nombreux antibiotiques recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) étaient efficaces à moins de 50 % dans le traitement des infections infantiles telles que la pneumonie, la septicémie (infections sanguines) et la méningite. Les résultats montrent que les directives mondiales sur l’utilisation des antibiotiques sont obsolètes et nécessitent des mises à jour.

Les régions les plus gravement touchées se trouvent en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, notamment l’Indonésie et les Philippines voisines, où des milliers de décès inutiles d’enfants dus à la résistance aux antibiotiques surviennent chaque année.

L’OMS a déclaré que résistance aux antimicrobiens (RAM) est l’une des 10 principales menaces mondiales pour la santé publique auxquelles l’humanité est confrontée. Chez les nouveau-nés, on estime que trois millions de cas de sepsis surviennent chaque année dans le monde, avec jusqu’à 570 000 décès. Beaucoup de ces problèmes sont dus au manque d’antibiotiques efficaces pour traiter les bactéries résistantes.

Les résultats, publiés dans The Lancet régional Santé – Asie du Sud-Ests’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles les bactéries courantes responsables de la septicémie et de la méningite chez les enfants sont souvent résistantes aux antibiotiques prescrits.

La recherche révèle le besoin urgent de mettre à jour les directives mondiales sur les antibiotiques, afin de refléter l’évolution rapide des taux de RAM. La directive la plus récente de l’Organisation mondiale de la santé a été publié en 2013.

L’étude a révélé qu’un antibiotique en particulier, la ceftriaxone, était susceptible d’être efficace pour traiter seulement un cas sur trois de septicémie ou de méningite chez les nouveau-nés. La ceftriaxone est également largement utilisée en Australie pour traiter de nombreuses infections chez les enfants, telles que la pneumonie et les infections des voies urinaires.

Un autre antibiotique, la gentamicine, s’est avéré efficace pour traiter moins de la moitié de tous les cas de sepsis et de méningite chez les enfants.



Un service de pédiatrie aux Philippines. Les grands signes de « cohorte » indiquent que tous les bébés présents sont atteints d’infections multirésistantes. Crédit : Phoebe Williams. × fermer

La gentamicine est couramment prescrite aux côtés des aminopénicillines, dont l’étude a montré qu’elles sont également peu efficaces dans la lutte contre les infections sanguines chez les bébés et les enfants.

L’auteur principal, le Dr Phoebe Williams, de l’École de santé publique de l’Université et de l’Institut des maladies infectieuses de Sydney, est une spécialiste des maladies infectieuses dont les recherches portent sur la réduction de la RAM dans les établissements de soins de santé à forte charge de travail en Asie du Sud-Est. Elle travaille également comme clinicienne en Australie. Le Dr Williams affirme que les cas d’infections bactériennes multirésistantes chez les enfants du monde entier sont de plus en plus nombreux.

La RAM est plus problématique pour les enfants que pour les adultes, car les nouveaux antibiotiques sont moins susceptibles d’être testés et mis à la disposition des enfants. Le Dr Williams affirme que l’étude devrait être un signal d’alarme pour le monde entier, y compris l’Australie.

« Nous ne sommes pas à l’abri de ce problème : le fardeau de la résistance aux antimicrobiens pèse sur nos portes », a-t-elle déclaré. “La résistance aux antibiotiques augmente plus rapidement que nous ne le pensons. Nous avons besoin de toute urgence de nouvelles solutions pour mettre fin aux infections invasives multirésistantes et aux décès inutiles de milliers d’enfants chaque année.”

L’étude a analysé 6 648 isolats bactériens provenant de 11 pays dans 86 publications afin d’examiner la sensibilité aux antibiotiques pour les bactéries courantes provoquant des infections infantiles.



Un service de pédiatrie aux Philippines. Les grands signes de « cohorte » indiquent que tous les bébés présents sont atteints d’infections multirésistantes. Crédit : Phoebe Williams. × fermer

Le Dr Wiliams a déclaré que la meilleure façon de lutter contre la résistance aux antibiotiques dans les infections infantiles est de faire du financement de la recherche de nouveaux traitements antibiotiques pour les enfants et les nouveau-nés une priorité.

“L’accent clinique mis sur les antibiotiques chez les adultes et trop souvent chez les enfants et les nouveau-nés est laissé de côté. Cela signifie que nous disposons d’options et de données très limitées pour de nouveaux traitements”, a-t-elle noté.

Le Dr Williams étudie actuellement un vieil antibiotique, la fosfomycine, comme bouée de sauvetage temporaire pour traiter les infections des voies urinaires multirésistantes chez les enfants en Australie.

Elle travaille également avec le Comité d’optimisation des médicaments pédiatriques de l’OMS pour garantir que les enfants aient accès dès que possible aux antibiotiques pour traiter les infections multirésistantes, afin de réduire les décès dus à la RAM chez les enfants.

“Cette étude révèle des problèmes importants concernant la disponibilité d’antibiotiques efficaces pour traiter les infections graves chez les enfants”, déclare l’auteur principal Paul Turner, directeur de l’unité de recherche médicale d’Oxford au Cambodge à l’hôpital pour enfants d’Angkor à Siem Reap et professeur de microbiologie pédiatrique à l’université. d’Oxford, Royaume-Uni. “Cela met également en évidence le besoin continu de données de laboratoire de haute qualité pour surveiller la situation de la RAM, ce qui facilitera l’apport en temps opportun de modifications aux directives de traitement.”