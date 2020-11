Les anti-vaxxers exploitent la confusion sur les données de l’Université d’Oxford pour jeter des doutes sur la sécurité de Jab

Les militants anti-vaccin exploitent la confusion sur les données des chercheurs d’Oxford pour jeter des doutes sur la sécurité de leur jab.

Les experts craignent que des nombres importants refusent le vaccin.

Une étude a prédit que seulement la moitié environ des adultes britanniques accepteraient d’être vaccinés, ce qui compromettrait gravement la capacité du programme à générer une immunité collective.

Ces craintes se sont accrues alors que les militants anti-vaccination ont sauté sur les critiques sur la manière dont les données préliminaires des essais d’Oxford ont été traitées.

L’équipe d’Oxford a déclaré lundi que, dans l’ensemble, l’essai suggérait que le vaccin offrait une protection de 70% – mais une dose initiale plus faible pour le premier des deux injections requises porterait cette protection à 90%.

Un manifestant anti-vax parle à la police tout en portant une grande seringue près du siège de la Fondation Bill et Melinda Gates à Londres

Cependant, des responsables américains ont affirmé plus tard que la dose la plus faible n’était administrée qu’aux personnes de moins de 55 ans, jetant des doutes sur sa capacité à protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Les analystes américains ont même affirmé que le vaccin ne serait jamais homologué aux États-Unis.

Les scientifiques britanniques ont été moins critiques, notant que la publication complète des données est attendue prochainement dans le journal médical Lancet.

Le gouvernement a demandé à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’évaluer les données d’Oxford, en vue d’un déploiement au début du mois prochain.

Sir John Bell, professeur de médecine à Oxford et conseiller du gouvernement en sciences de la vie, a rejeté les critiques en disant: “Nous ne préparions pas cela au fur et à mesure.” Mais les soi-disant «anti-vaxxers» ont sauté sur la confusion pour répandre la peur en ligne.

Le militant américain Del Bigtree, producteur du célèbre film Vaxxed, l’a décrit comme un “ essai de catastrophe ” et les sceptiques sur les médias sociaux ont jeté des doutes sur la sécurité du vaccin.

Le professeur Eleanor Riley, de l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la question devait être éclaircie rapidement pour garantir que la confiance ne soit pas perdue.