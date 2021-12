Les anti-vaccins prennent d’assaut une usine de cheesecake à New York en signe de protestation qui se termine par six arrestations

Un groupe d’anti-vaccins a protesté dans une usine de cheesecake de New York, refusant de se conformer à sa politique de vaccination contre le Covid-19.

La direction du restaurant a demandé aux manifestants une preuve de vaccination ou de congé, conformément à un mandat de la ville.

La police a répondu à l’incident, où six personnes ont été arrêtées pour intrusion criminelle.

Une manifestation anti-vaccination dans une Cheesecake Factory de New York s’est terminée par six arrestations et des menaces de nouvelles mesures de la part du groupe anti-vaccination.

Un groupe de personnes qui s’opposent aux vaccinations et aux mandats de Covid-19 sont entrés dans la Cheesecake Factory dans le Queens mardi soir, refusant de montrer une preuve de vaccination et refusant de partir lorsqu’on leur a demandé au restaurant et à la police, a déclaré un porte-parole du NYPD à Insider.

La ville de New York exige une preuve de vaccination contre le coronavirus entrer et fréquenter des établissements de restauration, des gymnases et d’autres entreprises d’intérieur. Les mandats de vaccins et de masques ont été un sujet controversé aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus, des opposants affirmant que cela enfreint leurs libertés personnelles. Pendant ce temps, l’application de la réglementation sur les masques et les vaccins est souvent laissés aux travailleurs de la vente au détail et de l’hôtellerie.

Un groupe de 30 + antivaxxers prétendant faire un « sit in » ?? a refusé de s’enregistrer sur le stand hôte, a sauté les clients en attente et s’est assis à plusieurs tables dans une usine de cheesecake à New York. Ils se disputent maintenant avec la police. Un antivaxxer a comparé la police aux nazis. pic.twitter.com/elFKOoTZ98 — PatriotTakes ???? (@patriottakes) 15 décembre 2021

Des images de l’incident de mardi, obtenues et tweetées par une organisation appelée Patriot Takes, montraient les manifestants passant devant le stand de l’hôte et s’asseyant à plusieurs tables, ainsi que des cas de personnes se disputant avec des employés et des policiers de Cheesecake Factory. Selon la description des vidéos, les manifestants avaient « sauté la file » des mécènes respectueux des politiques.

Six manifestants ont été arrêtés pour intrusion criminelle, a déclaré le porte-parole du NYPD à Insider. On ne sait pas comment ils plaideront. Dans une vidéo, l’un des anti-vaccins a comparé la police aux nazis, un autre menaçant de poursuivre la police.

Le groupe derrière la manifestation anti-vax de mardi n’a pas pu être joint pour commenter. Après les arrestations, des membres du groupe ont été vus en train de chanter pour que la police libère les personnes arrêtées, certains membres du groupe se dirigeant vers l’enceinte pour continuer à protester. D’après un dépliant circulant sur Twitter, le groupe avait l’intention de manifester à nouveau mercredi sur le site de Cheesecake Factory et dans le commissariat.

« C’était un incident malheureux », a déclaré Alethea Rowe, directrice principale des relations publiques de Cheesecake Factory, dans un communiqué. « L’entreprise se conforme simplement à l’ordonnance locale concernant les exigences en matière de vaccin Covid-19. »

Pendant la pandémie, les travailleurs de première ligne de l’industrie de la vente au détail et de la restauration ont continué à traiter avec des clients en colère sur les lois et les politiques de l’entreprise qui sont la plupart du temps hors de leur contrôle.

